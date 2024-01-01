Подборка французских авто, которые можно увидеть на Олимпийских играх в Париже

Именно поэтому, журналисты Car and Driver составили подборку интересных французских автомобилей, которые можно будет увидеть на улицах города вживую, или на кадрах телевизионных трансляций.

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Citroën C4 Cactus

Несмотря на то, что модель сняли с конвейера в 2021 году, C4 Cactus является достаточно популярной машиной на улицах Парижа. Узнать модель можно по своеобразным накладкам на дверях и бамперах, которые защищают их от ударов и царапин.

DS9

Седан был создан, чтобы на уровне конкурировать с Audi и BMW. Интересно, что впервые DS появился в середине 50-х годов, как премиальная модель Citroen. Впоследствии он был выделен в премиальный суббренд Stellantis.

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Renault 5

Недавно культовый хэтчбек из 70-х получил новую электрическую генерацию. Узнать новинку можно по его ретро стилю дизайна, однако, вряд ли можно будет увидеть автомобиль где-то, кроме рекламных баннеров, ведь производство электромобиля начнется в 2025 году.

Citroën Ami

Электрический Ami на самом деле не является автомобилем в привычном смысле этого слова, ведь это квадроцикл, который питается от аккумуляторов. Он имеет запас хода до 72 км и цену от 7500 евро. В то же время максимальная скорость авто составляет всего 50 км/ч.

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Alpine A110

Классический Alpine A110 60-70 годов послужил объектом вдохновения для дизайнеров, работавших над новым поколением купе, поэтому современный автомобиль, который представили в 2017 году имеет характерную внешность с разделенной оптикой и стремительным силуэтом.