Підбірка французських авто, які можна побачити на Олімпійських іграх в Парижі

Саме тому, журналісти Car and Driver склали підбірку цікавих французських автомобілів, які можна буде побачити на вулицях міста наживо, або на кадрах телевізійних трансляцій.

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Citroën C4 Cactus

Попри те, що модель зняли з конвеєра у 2021 році, C4 Cactus є досить популярною автівкою на вулицях Парижа. Впізнати модель можна за своєрідними накладками на дверях та бамперах, які захищають їх від ударів та подряпин.

DS9

Седан є був створений, аби на рівні конкурувати з Audi та BMW. Цікаво, що вперше DS з’явився в середині 50-х років, як преміальна модель Citroen. Згодом він був виділений у преміальний суббренд Stellantis.

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Renault 5

Нещодавно культовий хетчбек з 70-х отримав нову електричну генерацію. Впізнати новинку можна за його ретро стилем дизайну, однак, навряд чи можна буде побачити автомобіль десь, окрім рекламних банерів, адже виробництво електромобіля почнеться в 2025 році.

Citroën Ami

Електричний Ami насправді не є автомобілем у звичному сенсі цього слова, адже це квадроцикл, який живиться від акумуляторів. Він має запас ходу до 72 км й ціну від 7500 євро. Водночас максимальна швидкість авто становить лише 50 км/год.

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Alpine A110

Класичний Alpine A110 60-70 років послужив об’єктом натхнення для дизайнерів, що працювали над новим поколінням купе, тому сучасний автомобіль, який представили в 2017 році має характерну зовнішність з розділеною оптикою та стрімким силуетом.