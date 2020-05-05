Много людей знает, что итальянские автомобили могут принести немало удовольствия, а еще больше – хлопот. История этого автомобиля как раз свидетельствует об этих фактах.

Альфа Ромео всегда была неоднозначным автомобилем. С одной стороны, существуют слухи о его "ломкости" и ненадежности. С другой, многие владельцы утверждают, что Alfa Romeo давно уже не та, и на СТО вам заезжать придется не часто.

Команде “Сумы Рейсинг Тим” на тест попала Alfa Romeo 147 с двигателем 1.6 twin spark, у которой очень сложная судьба. Ее привезли в Украину из Литвы практически с “мертвым” двигателем. Машина обошлась в 5 тысяч долларов. Однако у “Альфы” были проблемы, и когда двигатель разобрали, то увидели странную картину. Два поршня были меньше оригинальных.

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Оказывается, что в Литве у нее оборвался ремень ГРМ, и когда его меняли, то не стали ставить оригинальные поршни, а установили те, которые были под рукой.

Чтобы привести автомобиль в оригинальное состояние, владельцам потребовалось полгода и еще 2,5 тысячи долларов. Ведь у “Альфы” запчасти только оригинальные, много “одноразовых” креплений.

Все приключения этой Alfa Romeo 147 – в видео:

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