Багато людей знають, що італійські автомобілі можуть принести немало задоволення, а ще більше – клопоту. Історія цього автомобіля як раз свідчить про ці факти.

Альфа Ромео завжди була неоднозначним автомобілем. З одного боку, існують чутки про його «ламучість» та ненадійность. З іншого, багато власників стверджують, що Alfa Romeo давно вже не та, і на СТО вам заїжджати доведеться не часто.

Команді “Суми Рейсінг Тім” на тест потрапила Alfa Romeo 147 з двигуном 1.6 twin spark, у якої дуже складна доля. Її привезли в Україну з Литви практично з “мертвим” двигуном. Машина обійшлася у 5 тисяч доларів. Однак “Альфа” мала проблеми, і коли двигун розібрали, то побачили дивну картину. Два поршні були меншими за оригінальні.

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Виявляється, що в Литві у неї обірвався ремінь ГРМ, і коли його міняли, то не стали ставити оригінальні поршні, а встановили ті, які були під рукою.

Щоб привести автомобіль в оригінальний стан, власникам знадобилось півроку і ще 2,5 тисяч доларів. Адже у Альфи – запчастини лише оригінальні, багато “одноразових” кріплень.

Всі «пригоди» цієї Alfa Romeo 147 - у відео:



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