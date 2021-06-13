Что для одного куча лома, другому может служить верой и правдой еще долгие годы. Поэтому иногда, если повезет, за очень скромные деньги можно найти хороший подержанный автомобиль. Мы просмотрели почти семь тысяч объявлений, чтобы найти самые интересные авто для вас.

На момент подготовки этого материала 100 тысяч гривен равняются 3684 долларам. В диапазоне от 3 до 3,7 тысячи долларов в электронных объявлениях нашлось почти 8,5 тысячи машин. Попробуем разобраться, что из них является хламом, а что можно считать приличной машиной за свои деньги.

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Самые дешевые

Установите сортировку результатов поиска по возрастанию цены, и первые несколько страниц объявлений будут изобиловать продукцией “ВАЗ”, в основном уже российского производства, а не советских времен. Компанию “Ладам” составляют Daewoo Sens, Lanos, Nexia, Matiz и их вариации от “ЗАЗ”. Тройку брендов-лидеров этого сегмента формируют Chevrolet Lacetti, Aveo и Tacuma. Чуть меньше встречается китайских автомобилей марок Geely и Chery, а также переоцененных крошечных хэтчбеков Smart. Все перечисленные машины относятся к 2000-м годам, а среди более старых авто можно встретить практически любую марку и модель. Самые распространенные модели в этой категории все от 1986 до 2000 года выпуска:

Mercedes-Benz E-Class / A-Class

Volkswagen Passat B3 / B4 / Polo / Golf III

Opel Omega / Vectra A / Vectra B / Astra G

Audi 100

Ford Escort / Scorpio / Mondeo

Mazda 323 / 626 / Xedos 6

BMW 3 Серії

Skoda Felicia

Dodge Neon

Kia Sephia

Renault Kangoo

Peugeot 306 / 406 / 605

Можно найти лучше

Где-то на 15-й странице с результатами поиска из 85 начинают встречаться первые действительно интересные варианты. Это машины преимущественно европейских брендов начала 2000-х годов. Что интересно, Dacia Logan первого поколения среди самых дешевых машин предыдущей группы почти не встречается, а начинает появляться ближе к середине, вместе с популярными сверстниками от Volkswagen, Audi, Renault и других уважаемых брендов. Также здесь чаще, чем в начале, встречается ZAZ Forza. Самые распространенные модели в этой группе:

Renault Laguna / Megane / Clio Symbol

Volkswagen Passat B4 / B5 / Golf IV

Honda Accord

Skoda Fabia

Nissan Maxima / Almera

Mazda 6

Ford Mondeo / Fiesta / Focus

Peugeot 206

SEAT Ibiza

Audi A4 / A6

Mitsubishi Space Star

Достойные

Самые дорогие машины, оцененные продавцами в 100 тысяч гривен или около того, это преимущественно те же автомобили, что и в средней категории, но немного в лучшем состоянии. По соотношению цены, пробега и технического состояния в этой группе можно выделить следующие модели 2001–2008 годов выпуска:

Toyota Aygo

Mazda 3 / 6

Audi A6

BMW 520

Skoda Octavia / Praktik / Fabia

Mitsubishi Lancer / Colt / Carisma

Hyundai Accent

Renault Kangoo / Megane / Clio

Peugeot 307

Citroen C3

Alfa Romeo 156

Ford Focus

Если среди указанных моделей вы не нашли того, что нужно вам, советуем ознакомиться с обзором “Какие подержанные седаны можно купить в Украине за 5 тысяч долларов”.