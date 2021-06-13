Що для одного купа брухту, іншому може служити вірою й правдою ще довгі роки. Тому іноді, якщо пощастить, за дуже скромні гроші можна знайти непоганий вживаний автомобіль. Ми переглянули майже сім тисяч оголошень, щоб знайти найцікавіші авто для вас.

На момент підготовки цього матеріалу, 100 тисяч гривень дорівнює 3700 доларам. У діапазоні від 3 до 3,7 тисячі доларів у електронних оголошеннях знайшлось майже 8,5 тисяч машин. Спробуємо розібратись, що з них – мотлох, а що можна вважати пристойною машиною за свої гроші.

Також цікаво: Топ 10 вживаних суперкарів в Україні у 2021 році

Найдешевші

Встановіть сортування результатів пошукового запиту за зростанням ціни й перші кілька сторінок оголошень ряснітимуть продукцією “ВАЗ”, переважно вже російського виробництва, а не радянських часів. Компанію “Ладам” складають Daewoo Sens, Lanos, Nexia, Matiz та їх варіації від “ЗАЗ”. Трійку брендів-лідерів цього сегменту формують Chevrolet Lacetti, Aveo і Tacuma. Трохи менше зустрічається китайських автомобілів марок Geely та Chery, а також переоцінених крихітних хетчбеків Smart. Усі перераховані машини належать до 2000-х років, а серед старіших авто можна зустріти практично будь-яку марку та модель. Найпоширеніші моделі у цій категорії, усі від 1986 до 2000 року випуску:

Mercedes-Benz E-Class / A-Class

Volkswagen Passat B3 / B4 / Polo / Golf III

Opel Omega / Vectra A / Vectra B / Astra G

Audi 100

Ford Escort / Scorpio / Mondeo

Mazda 323 / 626 / Xedos 6

BMW 3 Серії

Skoda Felicia

Dodge Neon

Kia Sephia

Renault Kangoo

Peugeot 306 / 406 / 605

Можна знайти краще

Десь на 15-й сторінці з результатами пошуку із 85 починають зустрічатись перші справді цікаві варіанти. Це машини переважно європейських брендів початку 2000-х років. Що цікаво, Dacia Logan першого покоління серед найдешевших машин попередньої групи майже не зустрічається, а починає з’являтись ближче до середини, разом з популярними однолітками від Volkswagen, Audi, Renault та інших поважних брендів. Також тут частіше, ніж на початку, зустрічається ZAZ Forza. Найпоширеніші моделі у цій групі:

Renault Laguna / Megane / Clio Symbol

Volkswagen Passat B4 / B5 / Golf IV

Honda Accord

Skoda Fabia

Nissan Maxima / Almera

Mazda 6

Ford Mondeo / Fiesta / Focus

Peugeot 206

SEAT Ibiza

Audi A4 / A6

Mitsubishi Space Star

Пристойні

Найдорожчі машини, оцінені продавцями у 100 тисяч гривень або близько того, це, переважно, ті ж автомобілі, що й у середній категорії, але трохи кращому стані. За співвідношенням ціни, пробігу та технічного стану у цій групі можна виділити наступні моделі, 2001–2008 років випуску:

Toyota Aygo

Mazda 3 / 6

Audi A6

BMW 520

Skoda Octavia / Praktik / Fabia

Mitsubishi Lancer / Colt / Carisma

Hyundai Accent

Renault Kangoo / Megane / Clio

Peugeot 307

Citroen C3

Alfa Romeo 156

Ford Focus

Якщо серед означених моделей ви не знайшли того, що потрібно вам, радимо ознайомитись з оглядом “Які вживані седани можна купити в Україні за 5 тисяч доларів”.