За год средняя стоимость автомобилей, которые покупали украинцы через сервисы частных объявлений, выросла почти вдвое.

В Украине активно восстанавливается авторынок. В течение 2021 года было размещено более 2,3 млн объявлений о продаже подержанных автомобилей, тогда как в 2020 – втрое меньше. По сравнению с прошлым годом средняя стоимость машин с пробегом увеличилась на 70%. При этом средний бюджет украинцев на покупку авто составляет $10,5 тыс.

Аналитики OLX рассказали, сколько стоят легковые автомобили на вторичном рынке и на какие из них был наибольший спрос среди продавцов и покупателей в течение 2021 года.

Также интересно какими авто покупатели довольны больше и меньше всего

Самые популярные по типу горючего:

бензиновые – 163 тыс. объявлений;

газ / бензин – 115 тыс. объявлений;

дизельные – 92,4 тыс. объявлений;

Электрокары и гибриды по сравнению с авто на бензине предлагали в 50 раз меньше: всего 3,4 тыс. и 3,2 тыс. предложений соответственно в течение года.

Безоговорочным лидером по количеству предложений авто имеющихся в стране в течение 2021 года стал бренд Volkswagen: 36 тыс. объявлений со средней стоимостью $7,9 тыс.

Также больше предлагали:

Opel и Ford: по 23 тыс. объявлений, за $4,4 тыс. и $7,2 тыс. соответственно;

Renault и Mercedes-Benz: по 18 тыс. объявлений, за $6,2 тыс. и $9,4 тыс. соответственно;

BMW: 15 тыс. объявлений, средняя стоимость $10,5 тысяч.

По сравнению с 2020 годом лидерскую позицию среди количества объявлений потеряла марка Daewoo: машины этого бренда стали предлагать вдвое меньше, а обогнали ее в этом году BMW и Renault.

На какие авто чаще откликались покупатели?

В течение года в категории OLX Авто 9 потенциальных покупателей активно откликались на объявления с BMW, по 7 потенциальных покупателей было на марки Opel и Mercedes-Benz, и по 6 – на Volkswagen и Ford.

Среди самых дорогих автомобилей с пробегом в 2021 году продавцы предлагали:

Lamborghini за $1,3 млн

Bentley $58 тыс.

Tesla $39,5 тыс.

Пик активности покупателей пришелся на 1 квартал этого года (с января по март) — украинцы сделали 2,6 млн поисковых запросов в категории OLX Авто по ключевым словам. В течение апреля-июня был небольшой спад на 13%. В начале еще продолжающегося 4-го квартала (октябрь-ноябрь) количество поисков составило 1,6 млн.

Кстати почему в Европе подержанные авто дорожают, а в Украине - нет?

По данным исследования Factum Group Ukraine с сентября 2020 по сентябрь 2021г. средний бюджет на авто среди украинцев вырос на $1 тыс. – с $9,5 тыс. до $10,5 тыс. При чем подавляющее большинство граждан выбирает машину в онлайне – 80%, а вот автобазарами пользуются вдвое меньше. В среднем на поиск и покупку автомобиля водители тратят 2,4 месяца.

Для 76% покупателей главным фактором остается цена, на втором месте – 71% – год выпуска, и замыкает тройку – 64% – состояние машины. Меньше всего украинцев беспокоит пробег по Украине и цвет транспортного средства. Кстати, модель авто хоть и не в тройке лидеров, однако с апреля по сентябрь 2021 этот параметр стал важнее для покупателей на 19 процентных пунктов.

Как оценивают авто продавцы?

Среди продавцов главными факторами для формирования цены являются марка, модель и комплектация (самыми популярными являются электрические стеклоподъемники, кондиционеры и парктроники), а вот пробег значительно меньше влияет на среднюю стоимость автомобилей.

Чаще всего в условиях состояния машины продавцы отмечали гаражное хранение, не битая, не крашенная и первый владелец.

"Рынок подержанных авто активно растет в течение всего года. В 2021 году на платформе было размещено 2,3 млн объявлений о продаже авто – это почти втрое больше, чем в 2020-ом. Изменилась и средняя стоимость автомобилей с пробегом: если в 2020 г. она составляла $4,7 тыс., то по состоянию на конец этого года – $8 тыс. Если принять во внимание завершения льготного периода растаможки автомобилей из Европы и подорожание доставки с США, можно прогнозировать, что в 2022 г. цена может соответственно увеличиться”, – рассказал руководитель направления OLX Авто Андрей Коцина.

Справка о компании

OLX – один из крупнейших онлайн-бизнесов в Украине. Активная база объявлений ресурса насчитывает более 14 млн и ежемесячно пополняется на 4 млн новых предложений. Ежеминутно на платформе создается 345 новых объявлений и заключается 35 тыс. успешных сделок с OLX Доставка в течение дня.