За рік середня вартість автомобілів, які купували українці через сервіси приватних оголошень, зросла майже вдвічі.

В Україні активно відновлюється авторинок. Протягом 2021 року було розміщено понад 2,3 млн оголошень про продаж вживаних автомобілів, тоді як у 2020 — утричі менше. У порівнянні з минулим роком середня вартість легковиків з пробігом збільшилася на 70%. При цьому середній бюджет українців на покупку авто складає $10,5 тис.

Аналітики OLX розповіли, скільки коштують легкові автомобілі на вторинному ринку та на які з них був найбільший попит серед продавців та покупців протягом 2021 року.

Також цікаво якими авто покупці задоволені найбільше та найменше

Найпопулярніші за типом пального:

бензинові — 163 тис. оголошень;

газ / бензин — 115 тис. оголошень;

дизельні — 92,4 тис. оголошень;

Електрокари та гібриди у порівнянні з авто на бензині пропонували у 50 разів менше: всього 3,4 тис. та 3,2 тис. пропозицій відповідно протягом року.

Беззаперечним лідером за кількістю пропозицій авто наявних в країні протягом 2021 став бренд Volkswagen: 36 тис. оголошень з середньою вартістю $7,9 тис.

Також найбільше пропонували:

Opel та Ford: по 23 тис. оголошень, за $4,4 тис. та $7,2 тис. відповідно;

Renault та Mercedes-Benz: по 18 тис. оголошень, за $6,2 тис. та $9,4 тис. відповідно;

BMW: 15 тис. оголошень, середня вартість $10,5 тисяч.

У порівнянні з 2020 роком лідерську позицію серед кількості оголошень втратила марка Daewoo: машини цього бренду стали пропонувати вдвічі менше, а обігнали її цьогоріч BMW та Renault.

На які авто частіше відгукувались покупці?

Протягом року у категорії OLX Авто 9 потенційних покупців активно відгукувалися на оголошення з BMW, по 7 потенційних покупців було на марки Opel і Mercedes-Benz, та по 6 – на Volkswagen і Ford.

Серед найдорожчих автівок з пробігом у 2021 році продавці пропонували:

Lamborghini за $1,3 млн

Bentley $58 тис.

Tesla $39,5 тис.

Пік активності покупців прийшовся на 1 квартал цього року (з січня по березень) — українці зробили 2,6 млн пошукових запитів в категорії OLX Авто за ключовими словами. Протягом квітня-червня був невеликий спад на 13%. На початку 4-го кварталу (жовтень-листопад), що ще триває, кількість пошуків склала 1,6 млн.

До речі чому в Європі вживані авто дорожчають, а в Україні - ні?

За даними дослідження Factum Group Ukraine з вересня 2020 по вересень 2021 р. середній бюджет на авто серед українців виріс на $1 тис. — з $9,5 тис. до $10,5 тис. При чому переважна більшість громадян обирає машину в онлайні — 80%, а от автобазарами користуються вдвічі менше. В середньому на пошук та покупку автівки водії витрачають 2,4 місяця.

Для 76% покупців головним фактором лишається ціна, на другому місці — 71% — рік випуску, і замикає трійку — 64% — стан машини. Найменше українців турбує пробіг по Україні та колір транспортного засобу. До речі, модель авто хоч і не в трійці лідерів, однак з квітня по вересень 2021 цей параметр став важливішим для покупців на 19 відсоткових пунктів.

Як оцінюють авто продавці?

Серед продавців головними факторами для формування ціни є марка, модель та комплектація (найпопулярнішими є електричні склопідіймачі, кондиціонери та парктроніки), а от пробіг значно менше впливає на середню вартість автівок.

Частіше за все в умовах стану машини продавці зазначали гаражне зберігання, не бита, не фарбована та перший власник.

“Ринок вживаних авто активно зростає протягом всього року. У 2021 році на платформі було розміщено 2,3 млн оголошень про продаж авто — це майже утричі більше, аніж у 2020-му. Змінилася й середня вартість автомобілів з пробігом: якщо у 2020 р. вона складала $4,7 тис., то станом на кінець цього року — $8 тис. Якщо взяти до уваги завершення пільгового періоду для розмитнення автівок з Європи та подорожчання доставки з США, можна прогнозувати, що у 2022 р. ціна може відповідно збільшитися”, — розказав керівник напрямку OLX Авто Андрій Коцина.

Довідка про компанію

OLX — один із найбільших онлайн-бізнесів в Україні. Активна база оголошень ресурсу налічує понад 14 млн і щомісяця поповнюється на 4 млн нових пропозицій. Щохвилини на платформі створюється 345 нових оголошень і укладається 35 тис. успішних угод з OLX Доставка протягом дня.