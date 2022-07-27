Три месяца "нулевого растаможивания" сделали свое дело: цены на подержанные авто действительно снизились. Но вернутся ли они назад или может еще больше подорожают – в нашем материале.

Несмотря на войну в Украине, автомобили продолжают покупаться и продаваться. Стоимость подержанных автомобилей зависит от многих факторов – спроса и предложения, платежеспособности населения, курса валют, ситуации на рынке горючего и многое другое.

Команда Института исследований авторынка проанализировала статистические данные более 1,7 миллиона уникальных объявлений продаж автомобилей за январь-июнь 2022 года. На основе этой базы данных эксперты определили, как изменялись цены на 2022 год, что на это влияло, а также спрогнозировали возможные изменения в будущем.

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Покупательная способность не изменилась

Наибольшее количество предложений по продаже автомобилей в Украине сегодня, как и до начала полномасштабного вторжения, составляют машины стоимостью до $10 тысяч.

Ценовая структура украинского авторынка в феврале, апреле и июне 2022 года

Однако, если в феврале больше всего украинцы продавали авто в ценовом диапазоне $1-2 тысяч (9,1% от общего количества объявлений) и $5-6 тысяч (8,7%), то уже в июне – в пределах $3-4 и $4-5 тысяч (9,5% и 10,6% соответственно).

Также, сравнивая февраль, апрель и июнь, можно заметить существенное сокращение количества объявлений продаж в ценовых диапазонах до $1 тысяч и $1-2 тысячи. Таких предложений стало почти вдвое меньше.

Причиной таких изменений:

Повышенный спрос на дешевые автомобили в начале полномасштабного вторжения. Обеспечивая потребность в мобильности, украинцы раскупили самые дешевые предложения на авторынке. Что-то похожее уже происходило на рынке с началом локдауна весной 2020 года.

Нулевое растаможивание позволило украинцам привезти лучшее авто из-за границы за меньшие деньги, чем уже имеющиеся предложения на рынке. Такая конкуренция вынудила продавцов снижать цены.

На рынок попало значительное количество “свежепригнанных” авто стоимостью $2-5 тысяч, ввезенных под “нулевую” растаможку. Увеличение предложения в рыночной экономике всегда способствует удешевлению товара.

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Средняя цена на авторынке упала

По состоянию на 21 февраля 2022 года средняя цена подержанного авто составляла $7 тысяч. Уже через неделю, после начала полномасштабного вторжения россии, этот показатель снизился до $6300.

Динамика изменения средней цены подержанного легкового автомобиля в Украине.

В начале марта под влиянием стресса войны цены продолжали падать: 7 марта средняя цена подержанного авто на украинском рынке зафиксирована на уровне $5700. В течение двух недель рынок стабилизировался и цены начали даже несколько расти ($6 тысяч по состоянию на 21 марта).

Еще один “спад” произошел в конце марта, когда в Парламенте приняли “нулевое” растаможивание: 28 марта средняя цена подержанной легковушки составляла уже $5 550. Следующие три недели на рынке было более-менее стабильно, пока в Украину не начали ввозить первые автомобили “под нулевое растаможивание”. Украинцы убедились, что закон работает на практике и продолжили снижать цены на авто.

Самая низкая средняя цена подержанных машин в 2022 году зафиксирована 25 апреля: $5100 долларов. После этой даты украинцы начали предлагать к продаже более дорогие автомобили. Это не обязательно означает, что машины начали дорожать. Скорее всего, из-за большого спроса по продаже исчезла часть объявлений из низшей ценовой категории, а в интернете начали продавать и несколько более дорогие авто, пригнанные под “нулевую” растаможку.

До середины июня кривая средней цены, с небольшими скачками, держалась на уровне $5800. С середины июня, когда стало известно о принятом в профильном комитете Верховной Рады решении об отмене “нулевого” растаможивания, цены начали плавно расти. В последнюю неделю июня подержанный легковой автомобиль в Украине стоил в среднем уже $6500.

Те же авто, но дешевле

Список самых популярных моделей за последние полгода почти не изменился. Однако с февраля по июнь изменялись их средние цены.



Средние цены самых популярных подержанных автомобилей в Украине в течение февраля-июня 2022 года.

Volkswagen Passat в апреле подешевел на 16,4%, а в июне еще на 1%. С увеличением количества этих авто на рынке возросла конкуренция. Чтобы побыстрее продать машину, продавцам приходится снижать цены.

Skoda Octavia в апреле подешевела на 14%, а вот в июне минимально подорожала – на 0,8%.

Volkswagen Golf в апреле подешевел на 13%, зато в июне его средняя цена стала выше на 4,8%.

Renault Megane, который в апреле подешевел почти на 20%, в июне подорожал на 1,4%.

Эти модели являются лидерами среди “пригона”, то есть импортных подержанных машин из-за границы. Из-за отмены “нулевого” растаможивания продавцы начали несколько поднимать цены на них, осознавая, что привезти такой же автомобиль из-за границы теперь существенно дороже.

Средняя цена Daewoo Lanos, лидера внутренних перепродаж, в апреле выросла на 2,5%. Однако это не значит, что автомобиль подорожал. Обеспечивая потребность в мобильности, украинцы искали вариант “чтобы ехало” и раскупили самые дешевые предложения этой модели. Соответственно выросла и средняя цена оставшихся в продаже машин. В июне же средняя цена ланоса также снизилась на 15,2%.

В июне средняя цена подержанного автомобиля зафиксирована на уровне $6424, что на 14,1% меньше, чем в феврале, в процентном измерении, и более чем на $1000 меньше в денежном.

Что будет с ценами на авто в Украине дальше?

В условиях войны делать какие-нибудь прогнозы непросто. В мирное время на автомобильный рынок Украины влияют, в частности:

Курс валют, который меняется не в пользу гривны;

Покупаемая способность, которая уменьшается;

Налоги на импорт подержанных автомобилей из-за границы, которые были возвращены к условиям, созданным в 2018 году, которые содержат достаточно высокую налоговую нагрузку на большинство легковушек;

Баланс спроса и предложения на постоянно меняющемся рынке из-за нестабильности;

Приоритеты покупателей и уверенность в завтрашнем дне.

Учитывая все факторы, эксперты Института исследований авторынка пришли к следующим выводам:

Резкое повышение стоимости (на 40%) доллара США, а именно в этой валюте принято устанавливать цены на автотранспорт в Украине, повлечет за собой пропорциональное снижение покупательной способности населения, которое преимущественно получает доходы в гривне. Это в свою очередь повлечет смещение фокуса покупателей на еще более дешевые автомобили, вероятно с перемещением пика наивысшей активности торгов в диапазон $3000-4000. Сейчас этот пик находится в диапазоне $4000-5000 (8,8% вторичного рынка легковых автомобилей);

Продолжится практика “капельных продаж”, когда отдельные собственники под давлением обстоятельств будут вынуждены прибегать к существенному снижению цен на свои автомобили, однако частота таких случаев будет уменьшаться;

Потребность в мобильности и недостаточная доступность общественного транспорта будет удерживать спрос на сверхбюджетные ($1000-$3000) и бюджетные ($3000-$6000) легковушки с пробегом на высоком уровне, что будет в свою очередь удерживать эти сегменты от общего снижения цен в них;

В связи со снижением темпов импорта и одновременным ростом цен в странах ЕС и общим повышением уровня ставок на страховых аукционах в США и увеличение расходов на доставку, на легковушки в ценовом сегменте $7000+ снижение цен не предполагается, а в группе $10000+ возможно их рост;

На рынке может образоваться “застойный” кластер автомобилей, потребляющих большое количество горючего. С одной стороны, на них не будет большого спроса из-за роста цен на топливо, а с другой — владельцы таких машин не будут готовы поспешно их продавать по существенно сниженным ценам. Поэтому такие машины могут просто на долго “зависнуть” в продаже. Их доля, по оценкам экспертов, может составлять до 10% украинского рынка.