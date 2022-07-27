Три місяці "нульового розмитнення" зробили свою справу: ціни на вживані авто справді знизились. Але чи повернуться вони назад, чи може ще більше подорожчають - у нашому матеріалі.

Попри війну в Україні, автомобілі продовжують купуватись та продаватись. Вартість вживаних автомобілів залежить від багатьох чинників – попиту та пропозиції, платоспроможності населення, курсу валют, ситуації на ринку пального та багато іншого.

Команда Інституту досліджень авторинку проаналізувала статистичні дані понад 1,7 мільйона унікальних оголошень продажу автомобілів за січень-червень 2022 року. На основі цієї бази даних експерти визначили, як змінювалися ціни протягом 2022 року, що на це впливало, а також спрогнозували можливі зміни в майбутньому.

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Купівельна спроможність не змінилася

Найбільша кількість пропозицій продажу автомобілів в Україні сьогодні, як і до початку повномасштабного вторгнення, складають машини вартістю до $10 тисяч.



Цінова структура українського авторинку в лютому, квітні та червні 2022 року

Проте якщо в лютому найбільше українці продавали авто в ціновому діапазоні $1-2 тисяч (9,1% від загальної кількості оголошень) та $5-6 тисяч (8,7%), то вже у червні — в межах $3-4 та $4-5 тисяч (9,5% та 10,6% відповідно).

Також, порівнюючи лютий, квітень та червень, можна помітити суттєве скорочення кількості оголошень продажу авто в цінових діапазонах до $1 тисяч та $1-2 тисячі. Таких пропозицій стало майже удвічі менше.

Причиною таких змін:

Підвищений попит на дешеві авто на початку повномасштабного вторгнення. Забезпечуючи потребу в мобільності, українці розкупили найдешевші пропозиції на авторинку. Щось схоже вже відбувалося на ринку з початком «локдауну» весною 2020 року.

Нульове розмитнення дало можливість українцям привезти краще авто з-за кордону за менші гроші, ніж уже наявні пропозиції на ринку. Така конкуренція змусила продавців знижувати ціни.

На ринок потрапила значна кількість «свіжопригнаних» авто вартістю $2-5 тисяч, ввезених під «нульове» розмитнення. Збільшення пропозиції в ринковій економіці завжди сприяє здешевленню товару.

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Середня ціна на авторинку впала

Станом на 21 лютого 2022 року середня ціна вживаного авто складала $7 тисяч. Уже за тиждень, після початку повномасштабного вторгнення росії, цей показник знизився до $6300.



Динаміка зміни середньої ціни вживаного легкового авто в Україні



На початку березня під впливом стресу війни ціни продовжували падати: 7 березня середня ціна вживаного авто на українському ринку зафіксована на рівні $5700. Протягом наступних двох тижнів ринок стабілізувався та ціни почали навіть дещо зростати ($6 тисяч станом на 21 березня).

Ще один «злам» відбувся у кінці березня, коли у Парламенті ухвалили «нульове» розмитнення: 28 березня середня ціна вживаного легковика складала уже $5 550. Наступні три тижні на ринку було більш-менш стабільно, допоки в Україну не почали ввозити перші автомобілі «під нульове розмитнення». Українці переконалися, що закон працює на практиці та продовжили знижувати ціни на свої авто.

Найнижча середня ціна вживаних машин у 2022 році зафіксована 25 квітня: $5100 доларів. Після цієї дати українці почали пропонувати до продажу більше дорогих авто. Це не обов’язково означає, що машини почали дорожчати. Найімовірніше, через великий попит з продажу зникла частина оголошень із нижчої цінової категорії, а в інтернеті почали продавати й дещо дорожчі авто, пригнані під «нульове» розмитнення.

До середини червня крива середньої ціни, з невеликими стрибками, трималася на рівні $5800. Із середини червня, коли стало відомо про ухвалене у профільному комітеті Верховної Ради рішення щодо скасування «нульового» розмитнення, ціни почали плавно зростати. В останній тиждень червня вживане легкове авто в Україні коштувало в середньому вже $6500.

Ті ж авто, але дешевше

Перелік найпопулярніших моделей протягом останніх пів року майже не змінився. Проте з лютого по червень змінювалися їх середні ціни.



Середні ціни найпопулярніших вживаних авто в Україні протягом лютого-червня 2022 року.

Volkswagen Passat у квітні подешевшав на 16,4%, а в червні ще на 1%. Зі збільшенням кількості цих авто на ринку, зросла конкуренція. Щоб швидше продати машину, продавцям доводиться знижувати ціни.

Skoda Octavia у квітні подешевшала на 14%, а от у червні мінімально подорожчала — на 0,8%.

Volkswagen Golf у квітні подешевшав на 13%, натомість в червні його середня ціна стала вищою на 4,8%.

Renault Megane, який у квітні подешевшав на майже 20%, у червні подорожчав на 1,4%.

Ці моделі є лідерами серед «пригону», тобто імпортних вживаних машин з-за кордону. Через скасування «нульового» розмитнення, продавці почали дещо підіймати ціни на них, усвідомлюючи, що привезти таке ж авто з-за кордону тепер суттєво дорожче.

Середня ціна Daewoo Lanos, лідера внутрішніх перепродажів, у квітні зросла на 2,5%. Проте це не означає, що автомобіль подорожчав. Забезпечуючи потребу в мобільності, українці шукали варіант «аби їхало», і розкупили найдешевші пропозиції цієї моделі. Відповідно зросла і середня ціна машин, що залишилися в продажу. У червні ж середня ціна «ланоса» також знизилася на 15,2%.

Загалом у червні середня ціна вживаного автомобіля зафіксована на рівні $6424, що на 14,1% менше, ніж у лютому, у відсотковому вимірі, та на понад $1000 менше у грошовому.

Що буде з цінами на авто в Україні далі?

В умовах війни робити які-небудь прогнози непросто. У мирний час на автомобільний ринок України впливають, зокрема:

Курс валют, який змінюється не на користь гривні;

Купівельна спроможність, яка зменшується;

Податки на імпорт вживаних авто з-за кордону, котрі були повернуті до умов, створених у 2018 році, які містять доволі високе податкове навантаження на більшість легковиків;

Баланс попиту та пропозиції на ринку, котрий постійно змінюється через нестабільність;

Пріоритети покупців та їх впевненість у завтрашньому дні.

Зваживши на всі чинники, експерти Інституту досліджень авторинку дійшли наступних висновків:

Різке підвищення вартості (на 40%) долара США, а саме в цій валюті заведено встановлювати ціни на автотранспорт в Україні, спричинить пропорційне зниження купівельної спроможності населення, яке переважно отримує доходи у гривні. Це своєю чергою потягне зміщення фокуса покупців на ще дешевші автомобілі, ймовірно з переміщенням піка найвищої активності торгів до діапазону $3000-4000. Зараз цей пік знаходиться у діапазоні $4000-5000 (8,8% вторинного ринку легкових авто);

Продовжиться практика «крапельних продажів», коли окремі власники під тиском обставин будуть вимушені вдаватися до істотного зниження цін на свої автомобілі, однак частота таких випадків зменшуватиметься;

Потреба у мобільності та недостатня доступність громадського транспорту утримуватиме попит на надбюджетні ($1000-$3000) та бюджетні ($3000-$6000) легковики з пробігом на високому рівні, що своєю чергою утримуватиме ці сегменти від загального зниження цін у них;

У зв’язку зі зниженням темпів імпорту, та одночасним зростанням цін у країнах ЄС та загальним підвищенням рівня ставок на страхових аукціонах у США й збільшення витрат на доставляння, на легковики у ціновому сегменті $7000+ зниження цін не передбачається, а у групі $10000+ можливе їх зростання;

На ринку може утворитися «застійний» кластер автомобілів, які споживають велику кількість пального. З однієї сторони на них не буде великого попиту через зростання цін на пальне, а з іншої — власники таких машин не будуть готові поспішно їх продавати за суттєво зниженими цінами. Тому такі машини можуть просто на довго «зависнути» у продажі. Їх частка, за оцінками експертів, може складати до 10% українського ринку.