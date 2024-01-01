Подержанные Kia EV6 GT теряют половину от рекомендованной цены

Как пишет Carscoops, начальная стоимость Kia EV6 GT в США начинается с 64 360 долларов, однако экземпляр с пробегом в 33 796 километров был продан всего за $31 000.

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Главной причиной такого падения является низкий запас полноприводного электромобиля в 331 километр, однако, он может быть еще ниже, если водитель будет ездить довольно агрессивно. Кроме того, со временем батарея автомобиля будет изнашиваться еще больше, а запас хода соответственно – падать. Ее ремонт достаточно дорогостоящий.

В то же время мощность в 576 лошадиных сил делает EV6 GT желанным автомобилем для большинства энтузиастов, ведь этот электромобиль имеет прекрасную динамику и достаточно впечатляющую управляемость.

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Несмотря на такие впечатляющие показатели, EV6 GT все еще остается комфортным электромобилем для ежедневных поездок и он достаточно вместительный в, чтобы перевезти пять человек и грузы.