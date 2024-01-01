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Подержанные Kia EV6 GT теряют половину от рекомендованной цены

Kia EV6 GT продаются на аукционах за менее чем половину от первоначальной стоимости. Недавно один из таких автомобилей был продан за 31 000 долларов.
Подержанные Kia EV6 GT продают вдвое дешевле, чем стоят новые - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Kia EV6 GT

Даниил Северенчук
logo1 мая, 16:10
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Как пишет Carscoops, начальная стоимость Kia EV6 GT в США начинается с 64 360 долларов, однако экземпляр с пробегом в 33 796 километров был продан всего за $31 000.

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Главной причиной такого падения является низкий запас полноприводного электромобиля в 331 километр, однако, он может быть еще ниже, если водитель будет ездить довольно агрессивно. Кроме того, со временем батарея автомобиля будет изнашиваться еще больше, а запас хода соответственно – падать. Ее ремонт достаточно дорогостоящий.

В то же время мощность в 576 лошадиных сил делает EV6 GT желанным автомобилем для большинства энтузиастов, ведь этот электромобиль имеет прекрасную динамику и достаточно впечатляющую управляемость.

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Несмотря на такие впечатляющие показатели, EV6 GT все еще остается комфортным электромобилем для ежедневных поездок и он достаточно вместительный в, чтобы перевезти пять человек и грузы.

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