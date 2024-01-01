Вживані Kia EV6 GT втрачають половину від рекомендованої ціни

Як пише Carscoops, початкова вартість Kia EV6 GT в США починається з 64 360 доларів, проте екземпляр з пробігом в 33 796 кілометрів був проданий всього за $31 000.

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Головною причиною такого падіння є низький запас повнопривідного електромобіля в 331 кілометр, однак, він може бути ще нижчим, якщо водій їздитиме доволі агресивно. Крім того, з часом батарея автомобіля зношуватиметься ще більше, а запас ходу відповідно – падатиме. Її ремонт досить дороговартісний.

Водночас потужність в 576 кінських сил робить EV6 GT бажаним автомобілем для більшості ентузіастів, адже цей електромобіль має чудову динаміку та досить вражаючу керованість.

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Попри такі вражаючі показники, EV6 GT все ще залишається комфортним електромобілем для щоденних поїздок й він досить місткий у, щоб перевезти п'ятьох людей та вантажі.