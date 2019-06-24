Более того, за Tesla Model S с пробегом дают больше, чем за аналогичный подержанный автомобиль с ДВС.

Американская исследовательская компания iSeeCars составила рейтинг электромобилей по такому показателю, как обесценивание после приобретения. Дело в том, что в США электромобили обесцениваются больше, чем модели с ДВС. Ведь на экологически чистые транспортные средства правительство предоставляет налоговый кредит в размере от 7500 до 10000 долларов.

Соответственно, при перепродаже б/у авто эти деньги уже не учитываются. Например, электрический Fiat 500e за три года теряет почти 70% начальной стоимости – трехлетнее авто можно купить за 10 тысяч долларов. Кстати, эта особенность ценообразования США повлияла на то, что из Америки в Украину привозят так много электромобилей.

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В общем, средняя норма амортизации для электромобилей составляет 56,6%, тогда как амортизация для среднего бензинового автомобиля составляет 38,2%.

В то же время, Tesla Model S сохраняет свою стоимость лучше, чем все другие автомобили – втрое больше, чем другие электромобили и вдвое – чем бензиновые или дизельные авто в США. Эта тенденция стала заметна только в этом году. Причиной эксперты называют технологичность бренда Tesla и высокий спрос на продукцию этой компании.

Анализ амортизации электромобилей в США:

Напомним, что девушка своими руками превратила Tesla Model 3 в пикап.