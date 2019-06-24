Більше того, за Tesla Model S з пробігом дають більше, аніж за аналогічний вживаний автомобіль з ДВЗ.

Американська дослідницька компанія iSeeCars склала рейтинг електромобілів за таким показником, як знецінення після придбання. Справа в тому, що у США електромобілі знецінюються більше, аніж моделі з ДВЗ. Адже на екологічно чисті транспортні засоби уряд надає податковий кредит в розмірі від 7500 до 10000 доларів.

Відповідно, при перепродажі вживаних авто ці гроші вже не враховуються. Наприклад, електричний Fiat 500e за три роки втрачає майже 70% початкової вартості – трирічне авто можна придбати за 10 тисяч доларів. До речі, ця особливість ціноутворення США вплинула на те, що з Америки в Україну привозять так багато електромобілів.

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Загалом, середня норма амортизації для електромобілів становить 56,6%, тоді як амортизація для середнього бензинового автомобіля становить 38,2%.

Водночас, Tesla Model S зберігає свою вартість краще, ніж всі інші автомобілі – втричі більше, ніж інші електромобілі і вдвічі – ніж бензинові чи дизельні авто у США. Ця тенденція стала помітна лише цього року. Причиною експерти називають технологічність бренду Tesla та високий попит на продукцію цієї компанії.

Аналіз амортизації електромобілів в США:

Нагадаємо, що дівчина власноруч перетворила Tesla Model 3 на пікап.