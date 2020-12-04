Модель существенно доработали, поэтому по надежности она отличается от прошлого поколения.

С 2012 по 2018 год выпускалось четвертое поколение Toyota RAV4. Она существенно отличалась от прошлых поколений. Они бывают с полным или передним приводом, имеют неплохой выбор силовых агрегатов. В Украине модели 2015-217 года продаются за 16 – 18 тысяч долларов США.

Самый простой бензиновый двигатель – 2,0-литровый на 150 л. с. Более мощный объемом 2,5 л – на 180 л. с. и гибрид с этим же двигателем на 200 л. с. Дизель на 2,2 л продавался в Украине недолго, а в Европе еще продавался 2,0-литровый дизель от BMW.

В отличие от Toyota RAV4 третьего поколения, турбодизельный 2,2-литровый двигатель здесь надежный и легко выхаживает 300-400 тысяч км. Если заливать в него качественное горючее. Иначе придется мыть бак и менять топливные форсунки.

С бензиновым 2,5 ти дизелем комплектовался обычный автомат AISIN, а вот с двухлитровым мотором – собственный вариатор. Он хорошо "ходит", если его эксплуатировать на равных местностях, а вот в горах он часто дает сбои.

Также интересно: 5 мифов о вариаторе

На этом поколении слабая тормозная система – передние диски проходят 30 тысяч км, колодки – всего 20 тысяч км.

Салон имеет оригинальный дизайн и качественное исполнение – в топ-комплектации материал под кожу и строчка, удобные сиденья. Здесь есть целый набор систем активной и пассивной безопасности. На втором ряду много места и удобная посадка – регулируется наклон заднего дивана, он складывается до почти ровного пола. Багажник в топ-версии с электроприводом.

Больше информации о Toyota RAV4 четвертого поколения – в видео от SRT:

Напомним, что дилеры Nissan предлагают тест-драйв Toyota RAV4.