Модель суттєво доробили, тож за надійністю вона відрізняється від минулого покоління.

З 2012 по 2018 рік випускалось четверте покоління Toyota RAV4. Вона суттєво відрізнялась від минулих поколінь. Вони бувають з повним чи переднім приводом, мають непоганий вибір силових агрегатів. В Україні моделі 2015-217 року продаються за 16 – 18 тисяч доларів США.

Найпростіший бензиновий двигун - 2,0-літровий на 150 к.с., більш потужний об'ємом 2,5 л - на 180 к.с. та гібрид з цим же двигуном на 200 к.с. Дизель на 2,2 л продавався в Україні недовго, а в Європі ще продавався 2,0-літровий дизель від BMW.

На відміну від Toyota RAV4 третього покоління, турбодизельний 2,2-літровий двигун тут надійний та легко виходжує 300-400 тисяч км. Якщо заливати в нього якісне пальне. Інакше доведеться мити бак та змінювати паливні форсунки.

З бензиновим 2,5 ти дизелем комплектувався звичайний автомат AISIN, а от з дволітровим мотором – власний варіатор. Він добре "ходить", якщо його експлуатувати на рівних місцевостях, а от в горах він часто дає збої.

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На цьому покоління слабка гальмівна система – передні диски проходять 30 тисяч км, колодки – всього 20 тисяч км.

Салон має оригінальний дизайн та якісне виконання – в топ-комплектації матеріал під шкіру та строчка, зручні сидіння. Тут є цілий набір систем активної та пасивної безпеки. На другому ряду багато вільного місця та зручна посадка – регулюється нахил заднього дивану, він складається до майже рівної підлоги. Багажник в топ-версії з електроприводом.

Більше інформації про Toyota RAV4 четвертого покоління – у відео від SRT:

Нагадаємо, що дилери Nissan пропонують тест-драйв Toyota RAV4.