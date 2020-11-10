Незвичайний і сміливий маркетинговий хід застосували для стимуляції продажів нового кросовера американські дилери Nissan.

Уявіть: ви приходите до автосалону Nissan, цікавитесь новим кросовером марки, а менеджер пропонує вам провести тест-драйв… машини конкурента. У Nissan переконані, що їх продукт набагато кращий і говорить сам за себе, тож не бояться порівняння з головним ринковим суперником прямо на місці.

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У промо-акції беруть участь більш як півтисячі автосалонів офіційних дилерів Nissan у США. Це означає, що кожен з цих дилерських центрів матиме на стоянці RAV4 2020 модельного року, а отже, покращать показники продажів конкурента на 500+ машин. Звісно, у Nissan розраховують продати значно більше своїх кросоверів, завдяки цій акції.

За словами віце-президента Nissan з продажу Джуді Уїллер, після того, як потенційні покупці порівняють Rogue (відомий у нас, як X-Trail) і RAV4, вони будуть в захваті від “унікального дизайну, передових технологій та цінової політики” марки, і в кінцевому підсумку зроблять вибір на користь Nissan.

Представники Toyota відзначили, що знають про цей хитрий хід конкурентів, але не хвилюються, оскільки впевнені, що незважаючи покупці виберуть RAV4 – найпопулярніший компактний кросовер у США на сьогодні.

Насправді, тут є психологічна пастка. Коли ви приходите до когось додому і вам, наприклад, пропонують скуштувати домашню страву та магазинну і висловити свою думку про кожну з них, котру ви хвалитимите?