Необычный и смелый маркетинговый ход применили для стимуляции продаж нового кроссовера американские дилеры Nissan.

Представьте: вы приходите к автосалону Nissan, интересуетесь новым кроссовером марки, а менеджер предлагает вам провести тест-драйв... машины конкурента. В Nissan убеждены, что их продукт намного лучше и говорит сам за себя, поэтому не боятся сравнения с главным рыночным соперником прямо на месте.

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В промо-акции принимают участие более полутысячи автосалонов официальных дилеров Nissan в США. Это означает, что каждый из этих дилерских центров будет иметь на стоянке RAV4 2020 модельного года, а следовательно, улучшат показатели продаж конкурента на 500+ машин. Конечно, в Nissan рассчитывают продать значительно больше своих кроссоверов, благодаря этой акции.

По словам вице-президента Nissan по продажам Джуди Уиллер, после того, как потенциальные покупатели сравнят Rogue (известный у нас, как X-Trail) и RAV4, они будут в восторге от “уникального дизайна, передовых технологий и ценовой политики” марки, и в конечном итоге сделают выбор в пользу Nissan.

Представители Toyota отметили, что знают об этом хитром ходе конкурентов, но не волнуются, поскольку уверены, что несмотря на это покупатели выберут RAV4 – самый популярный компактный кроссовер в США на сегодня.

На самом деле, здесь есть психологическая ловушка. Когда вы приходите к кому-то домой и вам, например, предлагают попробовать домашнее блюдо и магазинное и высказать свое мнение о каждом из них, какое вы будете хвалить?