Головні недоліки та переваги Toyota RAV4 третього покоління.

Існує думка, що "Тойота РАВ4" є бездоганним автомобілем. Практичний повнопривідний кросовер, з високою ліквідністю та надійністю, він часто є мрією багатьох автомобілістів. Однак чи справді RAV4 настільки ідеальний? Команда Sumy Racing Team вирішила розібратись.

Ціна на ринку вживаних авто

Конкуренти RAV4 (Nissan X-Trail/Rogue, Honda CR-V, Suziki Grand Vitara) однакових років набагато дешевші.

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Комфорт і зручність

Це досить індивідуальні параметри, але якщо брати зручність та правильність посадки, то в "Тойоти" з цим не все гаразд. Високі люди не можуть зайняти ідеальне положення за кермом. Кермо знаходиться досить низько над ногами.

Ліквідність

Toyota RAV4 легко продати, тому в цій дисципліні у неї беззаперечний "плюс".

Надійність

Щодо надійності Toyota, то про неї ходять легенди. Багато вважають ці авто найнадійншими на планеті. І якщо говорити про Camry, Avalon та інші седани, то це можна назвати правдою. Але щодо Toyota RAV4 це не так. Навіть американці дуже жаліються на третє покоління "РАВа".

Наприклад, щодо бензинового 2,0 літри, то він справді по-тойотовськи надійний.

А от у дизеля 2,2 л – проблема на проблемі. Неякісні прокладки, поршні, збільшена витрата оливи тощо. А ремонт його дуже дорогий.

Ще одна проблема – підсилювач керма, він часто приносить проблеми. Лакофарбове покриття, особливо в американських версіях, досить слабе.

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Загалом, американська асоціація з безпеки проводила аж 4 розслідування щодо цього авто. І виробник змушений був реагувати – він зробив аж 14 відзивних компаній. І не факт, що в вашому авто усі ці відзиви були проведені.

В салоні – дешевий пластик, який звенить на нерівностях. Щоправда, в конкурентів дуже схожий. З плюсів – багато ніш та місць для дрібних речей. Другий ряд зручний, в ньому можна регулювати нахил спинки, а для ніг є місце під передніми сидіннями. Багажник теж немаленький.

Загалом, Toyota RAV4 третього покоління – непоганий автомобіль, особливо з бензиновими двигунами. Однак насправді це переоцінений автомобіль, який не вартий тих грошей, які за нього просять. Особливо з дизельним двигуном. Придивіться до конкурентів – вони дешевші та надійніші.

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