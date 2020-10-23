Volvo XC90 – это пенсионерский безэмоциональный автомобиль, который дорог в обслуживании. Это утверждение очень часто применяют в отношении этого кроссовера, однако есть большое количество автолюбителей, которые никогда не променяют свой Volvo на что-то другое. А что на самом деле?

Volvo XC90 – первый кроссовер шведского бренда, который оказался очень успешным. Он выпускался с 2002 по 2014 год и в основном шел на экспорт, очень много таких машин в США.

На ходу этот автомобиль не впечатляет точностью управления. Салон большой и удобный, но достаточно простой. А вот сиденья очень удобные.

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Сюда устанавливались многие моторы – турбодизели различного форсирования и много бензиновых.

В дизельном двигателе выходит из строя турбина, раз в 100 тысяч км надо менять подушку двигателя, Ремень ГРМ нужно менять в 160-180 тысяч км, а вот помпы менять не надо.

Двигатель 2,5 л бензин не стоит покупать – здесь старая коробка, поэтому расход топлива не менее 15 литров, да и проблемы с ремонтом будут. 6-цилиндровый 2,9 литров вообще не надо брать, ведь его очень трудно обслуживать, к тому же он ставится со старой 4-ступенчатой АКП. Также очень редки детали привода.

4,4-литровый V8 от Yamaha едет очень классно, однако понемногу течет масло. А вот атмосферный 6-цилиндровый бензиновый двигатель очень надежный, но без специнструмента его не отремонтируешь.

Полный привод подключается муфтой Haldex, хотя бывают и переднеприводные версии. Интересно, что в раздатке Haldex есть очень дорогая деталь – блок управления стоит 60 – 80 тысяч гривен, поэтому его часто воруют. Он находится под автомобилем, поэтому владельцам лучше срезать грани на болтах.

Коробки передач надежные, они хорошо ремонтируются. Единственное, что для ремонта их трудно снимать.

О других проблемах Volvo XC90 смотрите в видео:

Напомним, что украинские покупатели подержанных авто в Германии получили неожиданного конкурента.