Volvo XC90 - це пенсіонерський беземоційний автомобіль, який дорогий в обслуговуванні. Це твердження дуже часто застосовують щодо цього кросовера, проте є велика кількість автолюбителів, які ніколи не проміняють свій Volvo на щось інше. А що насправді?



Volvo XC90 – перший кросовер шведського бренду, який виявився дуже успішним. Він випускався з 2002 по 2014 рік та в основному йшов на експорт, дуже багато таких машин в США.

На ходу цей автомобіль не вражає точністю керування. Салон великий та зручний, але досить простий. А от сидіння дуже зручні.

Також цікаво: китайці показали фото свого седана на платформі Volvo

Сюди встановлювались багато моторів – турбодизелі різного форсування, та багато бензиновий.

В дизельному двигуні виходить з ладу турбіна, раз в 100 тисяч км треба замінювати подушку двигуна, Ремінь ГРМ треба міняти в 160-180 тисяч км, а от помпи міняти не треба.

Двигун 2,5 л бензин не варто купувати – тут стара коробка, тому витрата пального не менше 15 літрів, та й проблеми з ремонтом будуть. 6-циліндровий 2,9 літрів взагалі не треба брати, адже його дуже важко обслуговувати, до того ж він ставиться зі старою 4-ступеневою АКП. Також дуже рідкісні деталі приводу.

4,4-літровий V8 від Yamaha їде дуже класно, однак олива потроху витікає. А от атмосферний 6-циліндровий бензиновий двигун дуже надійний, але без спецінструменту його не поремонтуєш.

Повний привод підключається муфтою Haldex, хоча бувають і передньоприводні версії. Цікаво, що в роздатці Haldex є дуже дорога деталь – блок управління коштує 60 – 80 тисяч гривень, тому його часто крадуть. Він знаходиться під автомобілем, тому влдасникам краще зрізати грані на болтах.

Коробки передач надійні, вони добре ремонтуються. Єдине, що для ремонту їх важко знімати.

Про інші проблеми Volvo XC90 дивіться у відео:

Нагадаємо, що українські покупці вживаних авто в Німеччині отримали несподіваного конкурента.