Подразделение Harley-Davidson будет поставлять полиции электрические мотоциклы

Разработанные для таких нужд мотоциклы моделей S2 Del Mar и S2 Alpinista полностью адаптированы для выполнения всех специфических для правоохранительных органов функций. Кроме большой мощности и стремительного набора скорости, они имеют сигналы сирен, световых спецсигналов и усиленные точки крепления снаряжения.

В первую очередь они разрабатывались для патрулирования городов, организации безопасности и мероприятий, где маневренность и низкий уровень рабочего шума важны. Об этом производитель сообщает на своем сайте livewire.com.

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По словам разработчиков LiveWire, электрическая трансмиссия имеет несколько преимуществ перед традиционными полицейскими мотоциклами с бензиновыми двигателями, в том числе более низкие потребности в обслуживании, сниженные эксплуатационные расходы и почти бесшумную работу.

Мгновенный крутящий момент и быстрое ускорение также дают патрульным преимущество в производительности даже при условии плотной городской среды. Есть еще одна интересная фишка – отсутствие ручки сцепления и педали переключения скоростями.

Таким образом левая рука и левая нога не приобщены к управлению, что для традиционного мотоцикла не присуще, поскольку классика требует использования обеих рук и обеих ног. Это снижает усталость водителя во время длительных смен и для работы на низкой скорости, например дежурство в кортеже.

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Специальные полицейские мотоциклы LiveWire могут помочь заполнить нишу, где традиционные мотоциклы с бензиновым двигателем слишком шумные, требуют немалого обслуживания или стоят дорого для современных потребностей полиции. Пока разработчики нацелили полицейские модели LiveWire на агентства по всей Северной Америке, но учитывая восходящий глобальный спрос на более экологичные автопарки, вполне вероятно, будет более широкое принятие, если программа окажется успешной.

Правда, детальных характеристик производитель не предоставил, как и не озвучил стоимость такого спецтранспорта. Речь идет лишь о том, что нынешняя технология аккумуляторов обеспечивает 160 км запаса хода, что для работы патруля в городских условиях вполне достаточно. Общая средняя экономия годовой эксплуатации такого мотоцикла относительно версии с ДВС составляет 24 153 доллара США.

Фото: LiveWire