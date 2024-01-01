Підрозділ Harley-Davidson поставлятиме поліції електричні мотоцикли

Розроблені для таких потреб мотоцикли моделей S2 Del Mar і S2 Alpinista повністю адаптовані для виконання усіх специфічних для правоохоронних органів функцій. Окрім великої потужності та стрімкого набрання швидкості, вони мають сигнали сирен, світлових спецсигналів та посилені точки кріплення спорядження.

В першу чергу вони розроблялися для патрулювання міст, організації безпеки та заходів, де маневровість і низький рівень робочого шуму є важливими. Про це виробник повідомляє на своєму сайті livewire.com.

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За словами розробників LiveWire, електрична трансмісія має кілька переваг перед традиційними поліцейськими мотоциклами з бензиновими двигунами, у тому числі нижчі потреби в обслуговуванні, знижені експлуатаційні витрати та майже безшумну роботу.

Миттєвий крутний момент і швидке прискорення також дають патрульним перевагу в продуктивності навіть за умови щільного міського середовища. Є ще одна цікава фішка - відсутність ручки зчеплення та педалі перемикання швидкостями.

Таким чином ліва рука та ліва нога не долучені до управління, що для традиційного мотоцикла не притаманно, оскільки класика вимагає використання обох рук і обох ніг. Це знижує втому водія під час тривалих змін і для роботи на низькій швидкості, як-от чергування в кортежі.

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Спеціальні поліцейські мотоцикли LiveWire можуть допомогти заповнити нішу, де традиційні мотоцикли з бензиновим двигуном занадто галасливі, вимагають чималого обслуговування або коштують дорого для сучасних потреб поліції. Поки розробники націлили поліцейські моделі LiveWire на агентства по всій Північній Америці, але з огляду на висхідний глобальний попит на більш екологічні автопарки, цілком ймовірно, буде ширше прийняття, якщо програма виявиться успішною.

Щоправда, детальних характеристик виробник не надав, як і не озвучив вартість такого спецтранспорту. Йдеться лише про те, що нинішня технологія акумуляторів забезпечує 160 км запасу ходу, що для роботи патруля в міських умовах цілком достатньо. Загальна середня економія річної експлуатації такого мотоцикла відносно версії з ДВЗ становить 24 153 долари США.

Фото: LiveWire