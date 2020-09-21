Автомобиль станет едва ли не самым мощным Peugeot в истории марки.

Peugeot Sport в партнерстве с брендом Total представили приект под названием Le Mans Hypercar (LMH), созданный для участия в гонках на выносливость.

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В конце прошлого года французский автопроизводитель сообщил, что возвращается в Ле-Ман с командой Rebellion, пообещав показать автомобиль для соревнований в этом году. Как можно видеть, Peugeot не отошла от плана и подготовила эффектный спорткар под названием LMH. Для допуска к участию в соревнованиях производитель должен выпустить и продать не менее 20 дорожных версий машин, которые будут выступать в чемпионате.

Новый трековый автомобиль, разработанный с давним партнером Total, будет полноприводным и гибридным, а мощность его силовой установки составит 680 л.с.

В чемпионате 2022 года против Peugeot выступят Toyota, Scuderia Cameron Glickenhaus, а несколько автопроизводителей еще не подтвердили (хотя и не исключают) участия: McLaren, Lamborghini и Ferrari.

Оливье Янсон, технический директор спортивной программы, говорит: "На данный момент мы утвердили часть аэродинамической концепции, определили параметры двигателя, выбрали функциональность гибридной системы и ее фундаментальную конструкцию. К дебюту в гонках у нас еще есть несколько лет на исследования, производство прототипов и, наконец, финальные испытания на стенде и на трассе".

Фото: Peugeot LMH / Peugeot Sport