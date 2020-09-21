Автомобіль стане чи не найпотужніжим Peugeot в історії марки.

Peugeot Sport у партнерстві з брендом Total представили приект під назвою Le Mans Hypercar (LMH), створений для участі у перегонах на витривалість.

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Наприкінці минулого року французький автовиробник повідомив, що повертається у Ле-Ман з командою Rebellion, пообіцявши показати автомобіль для змагань вже цього року. Як можна бачити, Peugeot не відійшла від плану і підготувала ефектний спорткар під назвою LMH. Для допуску до участі у змаганнях, виробник має випустити і продати щонайменше 20 дорожніх версій машин, що виступатимуть в чемпіонаті.

Новий трековий автомобіль, розроблений з давним партнером Total, буде повнопривідним і гібридним, а потужність його силової установки становитиме 680 к.с.

У чемпіонаті 2022 року проти Peugeot виступлять Toyota, Scuderia Cameron Glickenhaus, а кілька автовиробників ще не підтвердили (хоча й не виключають) участі: McLaren, Lamborghini та Ferrari.



Олів'є Янсон, технічний директор спортивної програми, говорить: “На даний момент ми затвердили частину аеродинамічної концепції, визначили параметри двигуна, вибрали функціональність гібридної системи і її фундаментальну конструкцію. До дебюту в гонках у нас ще є пару років на дослідження, виробництво прототипів і, нарешті, фінальні випробування на стенді і на трасі”.

Фото: Peugeot LMH / Peugeot Sport