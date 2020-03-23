Hongqi H5 считается автомобилем премиум-класса, хотя в значительной степени состоит из вполне "народной" модели японского производителя.

Китайские сертификационные органы раскрыли фото обновленного седана Hongqi H5. Автомобиль на базе японской модели получил новый 1,5-литровый турбомотор собственной разработки и слегка изменился внешне и внутри.

Читайте также: Илон Маск называл панику из-за коронавируса глупостью, а теперь говорит, что готов выпускать медицинские вентиляторы

Ожидается, что после обновления базовая версия H5 будет стоить на 10-12 процентов дешевле нынешней модели. Hongqi H5 также будет доступен с новым мотором, несколько слабее нынешнего. Актуальная модель оснащается 1,8-литровым турбомоторм разработки FAW с отдачей в 178 л.с., а после обновления он будет иметь производительность в 179 сил. Также новинка будет предлагаться с полуторалитровым турбоагрегатом на 169 сил.

Фото: Hongqi H5 / Forma Car

Внешние изменения для модели ограничиваются мелкими деталями, вроде шильдиков и логотипа на капоте, вместо маскота. Внутри Hongqi H5 станет больше цифровым, однако не настолько, как флагманский H9.

Напомним, Hongqi (“Красное знамя”) – премиум-бренд китайского концерна FAW. Начиная с 1958 года марка выпускала лимузины для партийной элиты КНР, а в 2013 году автомобили Hongqi стали доступны и для свободной продажи. В течение ближайших пяти лет Hongqi планирует вывести на рынок 21 новинку и увеличить продажи в Китае в шесть раз.

Читайте также: Коронавирус и китайские автопроизводители: чему можно научиться у нации, которая уже выходит из кризиса