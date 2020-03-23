Hongqi H5 вважається автомобілем преміум-класу, хоча значною мірою складається з цілком "народної" моделі японського виробника.

Китайські сертифікаційні органи розкрили фото оновленого седана Hongqi H5. Автомобіль на базі японської моделі отримав новий 1,5-літровий турбомотор власної розробки та злегка змінився зовні і всередині.

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Очікується, що після оновлення базова версія H5 коштуватиме на 10-12 відсотків дешевше, за нинішню модель. Hongqi H5 також буде доступний з новим мотором, дещо слабшим за нинішній. Актуальна модель оснащується 1,8-літровим турбомоторм розробки FAW з віддачею у 178 к.с., а після оновлення він матиме продуктивність у 179 сил. Також новинка попонуватиметься з півторалітровим турбоагрегатом на 169 сил.

Фото: Hongqi H5 / Forma Car

Зовнішні зміни для моделі обмежуються дрібними деталями, на кшталт шильдиків та логотипа на капоті, замість маскота. Всередині Hongqi H5 стане більш цифровим, однак не настільки, як флагманський H9.



Нагадаємо, Hongqi (“Червоний прапор”) – преміум-бренд китайського концерну FAW. Починаючи з 1958 року марка випускала лімузини для партійної еліти КНР, а у 2013 році автомобілі Hongqi стали доступні й для вільного продажу. Протягом найближчих п’яти років Hongqi планує вивести на ринок 21 новинку і збільшити продажі в Китаї у шість разів.

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