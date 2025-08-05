Пограничники получили партию пикапов Volkswagen Amarok

Официальная передача техники состоялась 5 августа. Как сообщает пресс-служба ГПСУ, передача техники коллег из прибалтийской страны стала очередным свидетельством международной солидарности и поддержки Украины в условиях войны.

На днях новенькие автомобили отправятся в подразделения, выполняющие боевые и специальные задачи на передовой. Там такая техника в особом уважении из-за высокой проходимости и универсальности.

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Привезенные эстонскими коллегами из полицейской пограничной службы автомобили Volkswagen Amarok хорошо адаптированы под различные оперативные и логистические потребности. Они пригодны как для транспортно-логистических задач, так и для патрулирования пограничной полосы или в условиях фронта к выполнению специальных задач.

Фото: ГПСУ

Несмотря на полный привод и хорошие ходовые возможности, в том числе и по бездорожью, Amarok считается довольно экономичной машиной в любой моторной версии (150-210 л.с.). Скажем Volkswagen Amarok 2.0 TDI мощностью 170 л.с. в городском цикле потребляет на 100 км 9,7 литра солярки, на трассе в загородном – 7,6 литра, а в смешанном режиме – всего 8,6 литра на 100 км пробега.

При этом следует принять во внимание, стартовые ходовые свойства. Пятиместные (2+3) четырехдверные внедорожники Amarok с полным приводом 4х4 способны с нуля набрать сотню за 9,3 сек.

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Для торможения в экстренном режиме автомобиль на скорости 100 км/ч останавливается через 36 метров.

Конечно, так рабочие характеристики пограничников порадуют – техника хотя и гражданская, но как раз для тяжелой службы в армии, в т.ч. или в зоне боевых действий.