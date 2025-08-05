Прикордонники отримали партію пікапів Volkswagen Amarok

Офіційна передача техніки відбулася 5 серпня. Як повідомляє пресслужба ДПСУ, передача техніки колег з прибалтійської країни стала черговим свідченням міжнародної солідарності та підтримки України в умовах війни.

Днями новенькі автомобілі відправляться до підрозділів, що виконують бойові та спеціальні завдання на передовій. Там така техніка в особливій повазі через високу прохідність та універсальність.

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Привезені естонськими колегами з поліцейської прикордонної служби автомобілі Volkswagen Amarok добре адаптовані під різноманітні оперативні та логістичні потреби. Вони придатні як для транспортно-логістичних завдань, так і для патрулювання прикордонної смуги чи в умовах фронту, так і до виконання спеціальних завдань.

Фото: ДПСУ

Попри повний привід та гарні ходові можливості, у тому числі й бездоріжжям, Amarok вважається доволі економічною машиною у будь-якій моторній версії (150-210 к.с.). Скажімо Volkswagen Amarok 2.0 TDI потужністю 170 к.с. у міському циклі споживає на 100 км 9,7 літра солярки, на трасі в заміському – 7,6 літра, а у змішаному режимі – всього 8,6 літра на 100 км пробігу.

При цьому слід взяти до уваги, стартові ходові властивості. П’ятимісні (2+3) чотиридверні позашляховики Amarok з повним приводом 4х4 спроможні з нуля набрати сотню за 9,3 сек.

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Для гальмування в екстреному режимі автомобіль на швидкості 100 км/год зупиняється через 36 метрів.

Звісно, так робочі характеристики прикордонників порадують – техніка хоча й цивільна, але якраз для важкої служби у війську, в т.ч. чи в зоні бойових дій.