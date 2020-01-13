Минувшие выходные стали "горячими" на выявление криминальных авто на западной границе Украины.

По сообщению Госпогранслужбы Украины, в минувшие выходные государственную границу пытались пересечь на угнанных автомобилях или машинах с криминальным прошлым.

В частности, первым на крючок пограничников попал BMW X3. Во время оформления на въезд в Украину в пункте пропуска "Краковец" оказалось, что автомобиль 2012 года выпуска итальянской регистрации под управлением гражданина Украины имел подделку номера кузова. По данному факту правоохранители проинформировали сотрудников Нацполиции, которым передали авто для экспертного исследования.

Ближе к обеду в пункте пропуска "Шегини" обнаружили Mercedes-Benz GLS 2016 выпуска. При оформлении автомобиля, ехавшего в Украину, сработала база данных Интерпола – транспортное средство четыре дня назад было похищено в Чехии. За рулем разыскиваемого авто находился 39-летний киевлянин. О выявленном правонарушении пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве. Автомобиль передали представителям Нацполиции.

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Вечером еще одной попытке незаконного ввоза транспортного средства в Украине помешали военнослужащие Чопского отряда. Во время проверки Toyota C-HR австрийской регистрации, которая прибыла в пункт пропуска "Ужгород", в наряде возникли сомнения относительно соответствия номеров агрегатов автомобиля указанным в регистрационных документах. В результате углубленного осмотра выявлены признаки подделки VIN-номера: часть детали с номерным обозначением была вварена вручную. Авто конфисковали.

"Вишенкой на тортике" стал похищенный в Киеве Volkswagen Tiguan. Автомобиль украинской регистрации под управлением киевлянина прибыл вечером в пункт пропуска "Тиса". Во время проверки документов сработала база данных Интерпола. Правоохранители действовали четко. В ответ на запрос в Укрбюро Интерпола получили подтверждение, что транспортное средство 2015 года выпуска похищено на территории Киевской области два месяца назад. Автомобиль и документы на него передали сотрудникам Нацполиции. Что же касается нашего соотечественника, то в его действиях усматривают признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 289 УК "Незаконное завладение транспортным средством».

Напомним, что украинские страховщики составили рейтинг авто, которые чаще всего похищают.