Минулі вихідні стали "гарячими" на виявлення кримінальних авто на західному кордоні України.

За повідомленням Держприкордонслужби України, на минулих вихідних державний кордон намагалсь перетнути на викрадених автомобілях чи машинах к римінальним минулим.

Зокрема, першим на гачок прикордонників потрапив BMW X3. Під час оформлення на в’їзд в Україну у пункті пропуску "Краківець" виявилося, що автомобіль 2012 року випуску італійської реєстрації, під керуванням громадянина України, мав підробку номера кузова. За даним фактом правоохоронці проінформували співробітників Нацполіції, яким передали авто для експертного дослідження.

Ближче до обіду в пункті пропуску "Шегині" виявили Mercedes-Benz GLS 2016 року випуску. Під час оформлення автомобіля, що їхав в Україну, спрацювала база даних Інтерполу - транспортний засіб чотири дні тому був викрадений в Чехії. За кермом розшукуваного авто перебував 39-річний киянин. Про виявлене правопорушення прикордонники проінформували Укрбюро Інтерполу в Києві. Автомобіль передали представникам Нацполіції.

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Увечері ще одній спробі незаконного ввезення транспортного засобу в Україну завадили військовослужбовці Чопського загону. Під час перевірки Toyota C-HR австрійської реєстрації, який прибув у пункт пропуску "Ужгород", у наряду виникли сумніви щодо відповідності номерів агрегатів автомобіля зазначеним в реєстраційних документах. У результаті поглибленого огляду виявлено ознаки підробки VIN-номера: частину деталі із номерним позначенням було вварено вручну. Авто конфіскували.

"Вишенькою на тортику" став викрадений у Києві Volkswagen Tiguan. Автомобіль української реєстрації під керуванням киянина прибув надвечір до пункту пропуску "Тиса". Під час перевірки документів спрацювала база даних Інтерполу. Правоохоронці діяли чітко. У відповідь на запит до Укрбюро Інтерполу отримали підтвердження, що транспортний засіб 2015 року випуску викрадений на території Київської області два місяці тому. Автомобіль та документи на нього передали співробітникам Нацполіції. Що ж стосується нашого співвітчизника, то у його діях вбачають ознаки кримінального злочину, передбаченого ст.289 ККУ "Незаконне заволодіння транспортним засобом".

Нагадаємо, що українські страховики склали рейтинг авто, які найчастіше викрадають.