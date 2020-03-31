Киевская "Инспекция по парковке" на карантин не идет и продолжает зарабатывать на неправильно припаркованных автомобилях.

Во время карантина, когда неправильно припаркованные авто почти никому не мешают, “Инспекция по парковке” продолжает эвакуацию автомобилей. Чтобы немного уменьшить огромные очереди, в которых приходится стоять для возвращения “похищенного” авто, выдача эвакуированных машин будет проводиться и по выходным.

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“Чтобы избежать значительного скопления людей в будние дни, забрать свои машины можно теперь на выходных. Так, в субботу и воскресенье будет работать пункт выдачи временно задержанных транспортных средств по адресу Народного Ополчения, 9 – с 10 до 17 часов.”, – сказано в сообщении “Инспекция по парковке” на странице в соцсети.

Напомним, что для возврата эвакуированного авто придется потратить почти полный рабочий день и заплатить около 2 000 гривен.

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