Київська "Інспекція з паркування" на карантин не йде і продовжує заробляти на неправильно припаркованих автомобілях.

Під час карантину, коли неправильно припарковані авто майже нікому не заважають, “Інспекція з паркування” продовжує евакуацію автомобілів. Щоб трохи зменшити величезні черги, у яких доводиться стояти за для повернення “викраденого” авто, видача евакуйованих машин буде проводитись і по вихідних.

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“Задля уникнення значного скупчення людей у будні дні, забрати свої автівки можна тепер на вихідних. Так, у суботу та неділю працюватиме пункт видачі тимчасово затриманих транспортних засобів за адресою Народного Ополчення, 9 - з 10 до 17 год.”, - сказано повідомлені “Інспекція з паркування” на сторінці у соцмережі.

Нагадаємо, що для повернення евакуйованого авто доведеться витратити майже повний робочий день та заплатити близько 2 000 гривень.

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