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Покупку электропикапа Ram 1500 REV придется отложить

Обещанное до конца 2024 года производство полностью электрического пикапа Ram 1500 REV отложено на первую половину следующего года. Это решение подтверждено генеральным директором Stellantis Карлосом Таваресом.
Выпуск электропикапа Ram 1500 REV немного задержится - Auto24

ФОТО: Ram|

Ram будет продавать 1500 REV с двумя разными батареями, самая маленькая модель будет иметь 654 лошадиные силы

Валентин Ожго
logo20 ноября, 13:39
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Карлос Таварес заметил, что компания занимается большим объемом работы и хочет быть осмотрительной в процессе проверки новой модели. Он подчеркнул, что выпуск электрического пикапа отложен из-за проведения ряда подготовительных работ.

Ram 1500 REV, согласно обещаниям Тавареса, должен "превзойти всех конкурентов" в ключевых аспектах, таких как запас хода, полезная загрузка, буксировка и время зарядки, что делает его одним из самых ожидаемых электрических пикапов. Об этом рассказывает electrek.co.

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По словам главного руководителя Stellantis, компания держит руку на пульсе времени и "управляет пиком между продуктами, которые у нас впереди". Очевидно, это намек на пик долгожданных выпусков электромобилей Dodge Charger Daytona, Jeep Wagoneer S и Ram 1500 REV.

Таварес хорошего мнения о новой платформе STLA Frame, разработанной для будущих электромобилей Ram и Jeep. Платформа обеспечивает запас хода до 500 миль/804 км. Для электромобилей с увеличенным запасом хода (REEV) он обеспечивает запас хода до 690 миль/1110 км.

Производитель не сообщил ценник на Ram 1500 EV 2025 года, но это будет не меньше стоимости F-150 Lightning, который начально стоит за $58 000. Фото: Ram

Ожидается, что пикап Ram 1500 REV будет иметь аккумуляторную батарею емкостью 168 кВт-ч и запас хода 350 миль/563 км.

Пока у Stellantis дела не очень привлекательные, особенно на рынке США, где за первые девять месяцев 2024 года продажи упали на 17%. Автопроизводитель пока имеет лишь один полностью электрический легковой автомобиль, Fiat 500e, который выпускается в США.

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Ожидается, что ситуация изменится в следующем году, когда начнется выпуск и продажа первых электрических моделей Jeep, Dodge и Ram. Но отложение выпуска первого электрического пикапа Ram делает еще большим отставанием от конкурентов Tesla Cybertruck, Chevy Silverado и Ford F-150 Lightning.

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