Покупку электропикапа Ram 1500 REV придется отложить

Карлос Таварес заметил, что компания занимается большим объемом работы и хочет быть осмотрительной в процессе проверки новой модели. Он подчеркнул, что выпуск электрического пикапа отложен из-за проведения ряда подготовительных работ.

Ram 1500 REV, согласно обещаниям Тавареса, должен "превзойти всех конкурентов" в ключевых аспектах, таких как запас хода, полезная загрузка, буксировка и время зарядки, что делает его одним из самых ожидаемых электрических пикапов. Об этом рассказывает electrek.co.

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По словам главного руководителя Stellantis, компания держит руку на пульсе времени и "управляет пиком между продуктами, которые у нас впереди". Очевидно, это намек на пик долгожданных выпусков электромобилей Dodge Charger Daytona, Jeep Wagoneer S и Ram 1500 REV.

Таварес хорошего мнения о новой платформе STLA Frame, разработанной для будущих электромобилей Ram и Jeep. Платформа обеспечивает запас хода до 500 миль/804 км. Для электромобилей с увеличенным запасом хода (REEV) он обеспечивает запас хода до 690 миль/1110 км.

Производитель не сообщил ценник на Ram 1500 EV 2025 года, но это будет не меньше стоимости F-150 Lightning, который начально стоит за $58 000. Фото: Ram

Ожидается, что пикап Ram 1500 REV будет иметь аккумуляторную батарею емкостью 168 кВт-ч и запас хода 350 миль/563 км.

Пока у Stellantis дела не очень привлекательные, особенно на рынке США, где за первые девять месяцев 2024 года продажи упали на 17%. Автопроизводитель пока имеет лишь один полностью электрический легковой автомобиль, Fiat 500e, который выпускается в США.

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Ожидается, что ситуация изменится в следующем году, когда начнется выпуск и продажа первых электрических моделей Jeep, Dodge и Ram. Но отложение выпуска первого электрического пикапа Ram делает еще большим отставанием от конкурентов Tesla Cybertruck, Chevy Silverado и Ford F-150 Lightning.