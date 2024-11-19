Покупку електропікапа Ram 1500 REV доведеться відкласти

Карлос Таварес зауважив, що компанія займається великим обсягом роботи й хоче бути обачною в процесі перевірки нової моделі. Він підкреслив, що випуск електричного пікапа відкладено через проведення ряду підготовчих робіт.

Ram 1500 REV, згідно з обіцянками Тавареса, має "перевершити всіх конкурентів" у ключових аспектах, таких як запас ходу, корисне завантаження, буксирування та час зарядки, що робить його одним із найбільш очікуваних електричних пікапів. Про це розповідає electrek.co.

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За словами головного керівника Stellantis, компанія тримає руку на пульсі часу і "керує піком між продуктами, які у нас попереду". Вочевидь, це натяк на пік довгоочікуваних випусків електромобілів Dodge Charger Daytona, Jeep Wagoneer S і Ram 1500 REV.

Таварес гарної думки про нову платформу STLA Frame, розроблену для майбутніх електромобілів Ram і Jeep. Платформа забезпечує запас ходу до 500 миль/804 км. Для електромобілів із збільшеним запасом ходу (REEV) він забезпечує запас ходу до 690 миль/1110 км.

Виробник не повідомив цінник на Ram 1500 REV 2025 року, але це буде не менше вартості F-150 Lightning, який початково коштує за $58 000. Фото: Ram

Очікується, що пікап Ram 1500 REV матиме акумуляторну батарею місткістю 168 кВт-год і запас ходу 350 миль/563 км.

Поки у Stellantis справи не дуже привабливі, особливо на ринку США, де за перші дев’ять місяців 2024 року продажі впали на 17%. Автовиробник поки має лише один повністю електричний легковий автомобіль, Fiat 500e, який випускається в США.

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Очікується, що ситуація зміниться наступного року, коли розпочнеться випуск та продаж перших електричних моделей Jeep, Dodge і Ram. Але відкладення випуску першого електричного пікапа Ram робить ще більшим відставанням від конкурентів Tesla Cybertruck, Chevy Silverado та Ford F-150 Lightning.