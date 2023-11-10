На заводе Renault Korea Motors в Пусане до второй половины 2025 года будет налажен выпуск полностью электрического автомобиля Polestar 4 для внутреннего рынка и экспорта.

Соглашение об этом подписали три заинтересованных стороны – Polestar, Geely Group и Renault Korea Motors (RKM). С прошлого года Renault Korea сосредотачивается именно на производстве высококлассных электрических автомобилей сегментов D и E, как для внутреннего, так и для международных рынков. Нынешняя договоренность о будущем производстве свидетельствует о возрастании роли RKM как центра экспорта.

Имея удобное логистическое размещение с прямым доступом к экспортным портам в Пусане, производственная зона RKM (годовая мощность 300 000 единиц) направит экспортный ориентир на рынки Северной Америки.

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"Polestar 4 станет первым полностью электрическим автомобилем, производимым на заводе в Пусане, что символизирует обновление Renault Korea Motors и наше амбициозное видение будущего" – рассказывает исполнительный директор RKM Стефан Деблез.

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Свою коммерческую выгоду в совместном проекте видит и Polestar, который в начале следующего года планирует начать выпуск Polestar 3 в Китае, а летом еще и в Южной Каролине, США.

Polestar продолжает соблюдать правило контрактного производства, а не строительство собственных заводов. Он называет это подходом “с легкостью активов”: все Polestar производятся на чужих заводах на контрактной основе. Завод Renault Korea Motors является отличным выбором, ведь по соседству расположен один из самых больших портов мира и для экспорта такое географическое положение очень выгодно.

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Поскольку между США и Китаем расширяется торговая война и это влияет на экспорт электромобилей из КНР в Америку, Корея реально претендует на эту нишу американского рынка. Вероятно, это некоторым там не очень понравится и конкуренция обострится.