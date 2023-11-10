На заводі Renault Korea Motors в Пусані до другої половини 2025 року буде налагоджено випуск повністю електричного автомобіля Polestar 4 для внутрішнього ринку та на експорт.

Угоду про це підписали три зацікавлені сторони – Polestar, Geely Group і Renault Korea Motors (RKM). З минулого року Renault Korea зосереджується саме на виробництві висококласних електричних автомобілів сегментів D і E як для внутрішнього, так і для міжнародних ринків. Нинішня домовленість про майбутнє виробництво свідчить про зростання ролі RKM як центру експорту.

Маючи зручне логістичне розміщення з прямим доступом до експортних портів у Пусані, виробнича зона RKM (річна потужність 300 000 одиниць) спрямує експортний орієнтир на ринки Північної Америки.

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"Polestar 4 стане першим повністю електричним автомобілем, виробленим на заводі в Пусані, що символізує оновлення Renault Korea Motors і наше амбітне бачення майбутнього”, – розповідає виконавчий директор RKM Стефан Деблез.

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Свою комерційну вигоду у спільному проєкті бачить і Polestar, який на початку наступного року планує почати випуск Polestar 3 в Китаї, а влітку – ще й у Південній Кароліні, США.

Polestar продовжує дотримуватися правила контрактного виробництва, а не на будівництва власних заводів. Він називає це підходом "з легкістю активів": усі Polestar будуються на чужих заводах на контрактній основі. Завод Renault Korea Motors є чудовим вибором, адже по сусідству розташований один із найбільших портів світу і для експорту таке географічне положення дуже вигідне.

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Оскільки між США та Китаєм розширюється торгова війна і це впливає на експорт електромобілів з КНР до Америки, то Корея реально претендує на цю нішу американського ринку. Ймовірно, це декому там не дуже сподобається й конкуренція загостриться.