Китайский Polestar будет стоить как Porsche

Как пишет Carscoops, инсайдеры поговаривают, что новый Polestar 5 Long Range Dual-Motor Launch Edition, будет стоить от 90 000 фунтов стерлингов (120 995 долларов) в Великобритании. Сообщается, что он будет хорошо оснащен адаптивными пиксельными светодиодными фарами, безрамочными окнами и стеклоочистителями с датчиками дождя.

Клиенты также могут рассчитывать на цифровые боковые зеркала, двери с плавным закрытием и 20-дюймовые колеса. В салоне есть 9-дюймовая цифровая панель приборов и 14,5-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы вместе с 9,3-дюймовым проекционным дисплеем. Список оснащения также включает подогрев передних сидений, обитых биоатрибутованою обивкой MicroTech, четырехзонный климат-контроль, беспроводное зарядное устройство и отделка из алюминия.

Среди опций будут доступны кожа Nappa, обивка потолка микрозамшей и премиальная аудиосистема Bowers & Wilkins. Электромобиль будет оснащаться батареей емкостью 112 кВт-ч, питающей систему полного привода мощностью 550 кВт (748 л.с.) и 812 Нм крутящего момента в базовом исполнении.

Такая конфигурация позволит достигать первой сотни за 3,9 секунды и развивать максимальную скорость в 250 км/ч. Аккумулятор можно заряжать током мощностью 350 кВт, тогда как прогнозируемый запас хода составит 669 километров по циклу WLTP. Версия Performance Launch Edition стоимостью 104 835 фунтов стерлингов ($140 938) отличается мощностью трансмиссии в 650 кВт (884 л.с.) и 1050 Нм.

Благодаря дополнительные мощности Polestar 5 будет способен ускориться от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды. К сожалению, запас хода также может уменьшиться до 565 км. Также эта версия будет иметь спортивную подвеску с полуактивными амортизаторами, 21-дюймовые легкосплавные диски и дополнительное оборудование.