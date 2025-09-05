Китайський Polestar буде коштувати як Porsche

Як пише Carscoops, інсайдери подейкують, що новий Polestar 5 Long Range Dual-Motor Launch Edition, коштуватиме від 90 000 фунтів стерлінгів (120 995 доларів) у Великій Британії. Повідомляється, що він буде добре оснащений адаптивними піксельними світлодіодними фарами, безрамковими вікнами та склоочисниками з датчиками дощу.

Читайте також: Оголошено вартість електричного Polestar 4

Клієнти також можуть розраховувати на цифрові бічні дзеркала, двері з плавним закриттям та 20-дюймові колеса. В салоні є 9-дюймова цифрова панель приладів та 14,5-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи разом з 9,3-дюймовим проєкційним дисплеєм. Список оснащення також включає підігрів передніх сидінь, оббитих біоатрибутованою оббивкою MicroTech, чотиризонний клімат-контроль, бездротовий зарядний пристрій та оздоблення з алюмінію.

Серед опцій будуть доступні шкіра Nappa, оббивка стелі мікрозамшею та преміальна аудіосистема Bowers & Wilkins. Електромобіль оснащуватиметься батареєю ємністю 112 кВт-год, що живитиме систему повного приводу потужністю 550 кВт (748 к.с.) й 812 Нм крутного моменту у базовому виконанні.

Така конфігурація дозволить досягати першої сотні за 3,9 секунди та розвивати максимальну швидкість у 250 км/год. Акумулятор можна заряджати струмом потужністю 350 кВт, тоді як прогнозований запас ходу становитиме 669 кілометрів за циклом WLTP. Версія Performance Launch Edition вартістю 104 835 фунтів стерлінгів ($140 938) відрізняється потужністю трансмісії в 650 кВт (884 к.с.) та 1050 Нм.

Також цікаво: Polestar показала на тизері новий електрокросовер

Завдяки додаткові потужності Polestar 5 буде здатен прискоритись від 0 до 100 км/год за 3,2 секунди. На жаль, запас ходу також може зменшитися до 565 км. Також ця версія матиме спортивну підвіску з напівактивними амортизаторами, 21-дюймові легкосплавні диски та додаткове обладнання.