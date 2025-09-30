Полицейские остановили автономный Jaguar, чтобы оштрафовать водителя: фото

Как рассказывает Carscoops, полицейские городка Сан-Бруно проводили операцию по выявлению нетрезвых водителей на дорогах общего пользования. Они заметили, как белый Waymo Jaguar I-Pace совершил незаконный разворот. Когда патрульные остановили авто, как ни странно, они не обнаружили водителя за рулем.

Читайте также: Полиция оштрафовала водителя Porsche Cayenne за отсутствие тахографа

Департамент пошутил в собственных социальных сетях, что в такой ситуации руки правоохранителей связаны, поскольку “нет водителя – нет наказания, ведь штрафы не распространяются на “роботов””. Дело в том, что законодательство Калифорнии пока не позволяет выписывать штрафы за нарушение правил дорожного движения автономным транспортным средствам.

Несмотря на это, офицеры связались с персоналом компании Waymo и сообщили об операционном сбое, чтобы те обновили систему и внесли данные, что разворот в этом случае запрещен. Эта ситуация освещает новую проблему – правоохранительным органам нужен способ борьбы с нарушениями правил дорожного движения беспилотными транспортными средствами.

Также интересно: Какие новые штрафы для водителей готовит полиция

Интересно, что по данным San Francisco Chronicle, в Сан-Франциско, где беспилотные Jaguar впервые появились на дорогах, уже было выписано штрафы для автомобилей Waymo на сумму более 65 000 долларов. Ожидается, что в 2026 году в США вступят в силу новые правила, которые позволят полиции штрафовать компании, занимающиеся распространением автономных транспортных средств.