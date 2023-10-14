Улучшить свет особенно важно сейчас, когда световой день стал очень коротким и фарами приходится пользоваться часто.

Если фары вашего автомобиля мутные и покрыты царапинами, это значительно ухудшает видимость и повышает риск опасных ситуаций на дороге. Полировка фар значительно улучшает видимость и делает автомобиль красивее.

Фары после полировки выглядят гораздо лучше, что сказывается на общем виде авто. В этой статье мы рассмотрим, как правильно провести полировку фар и сделать ваш штатный свет ярче.

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Почему фары нуждаются в полировке?

Фары современных автомобилей производятся из пластика, который довольно быстро теряет свою прозрачность. Со временем пластик подвергается воздействию непогоды, ультрафиолетового излучения, пыли и многих других факторов. Это может привести к потемнению и царапинам на поверхности фар. В столичных автосервисах полировка фар стоит от 500 до 4000 гривен ($15-100). Все зависит от уровня сервиса, автомобиля, "убитости" фар и используемой технологии.

Как провести полировку фар самостоятельно

Соберите необходимые материалы:

Полировальная паста для фар.

Шлифовальная бумага разных зерен (от грубого до мелкого).

Защитные перчатки.

Распылитель для воды.

Микрофибровая тряпка или специализированная полированная губка.

Лак или пленка для защиты отполированных фар

Полировочная машинка (по желанию).

Начните со шлифования

С помощью шлифовальной бумаги разного зерна начните обработку поверхности фар. Начните с грубой бумаги, а затем переходите к более мелкой. Все операции производите осторожно и равномерно, смачивая фары водой.

Наждачную бумагу лучше брать с запасом. Стоит она совсем недорого

Используйте полировальную пасту

Нанесите полировальную пасту на микрофибровую тряпку или специализированную губку. Полируйте фары круговыми движениями, придав им блестящий вид. Повторяйте этот процесс, пока не получите желаемый результат.

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Полировальная паста для фар стоит около 100 грн ($3)

Заключительный этап

После полировки фары промойте и избавьтесь от остатков пасты. Далее нанесите на фары защитное средство для сохранения результата. В заводском варианте обычно используют специальный прозрачный лак. Также можно применить «бронирующую» пленку.

Преимущества полировки фар:

Улучшенная видимость: чистые фары помогают лучше видеть дорогу в условиях плохой видимости.

Сохранение безопасности: снижение риска аварий из-за лучшей видимости.

Увеличение эстетики: автомобиль выглядит более привлекательно, когда фары в хорошем состоянии.

Сохранение денег: полирование фар выгоднее, чем их замена на новые.

Вывод:

Полировка фар позволяет улучшить видимость, повысить безопасность и сделать ваш автомобиль более привлекательным. Не тратьте большое количество денег на замену фар, ведь полировка может сделать их похожими на новые за небольшие затраты.