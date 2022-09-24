С полировкой кузова все понятно: краска или лак затираются от возраста и неграмотных моек – и владельцу хочется освежить экстерьер. А с какой целью владельцы полируют задние фонари своего автомобиля?

Понятно, что акрил PMMA и поликарбонат PC, из которых наиболее часто изготовлена внешняя поверхность задних фонарей, со временем теряют блеск и прозрачность. Так же как и на лакокрасочном покрытии кузова, сказываются мойки с малым количеством пены и воды, а также – попытки протереть фонари "на сухую".

Водитель, долго пользующийся машиной, не замечает, как фонари теряют прозрачность. Увидеть всю правду можно, поймав солнечный зайчик на его поверхность.

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Если честно, на эффективность задних светоблоков эта "мутность" не влияет: стоп-сигналы, поворотники, габариты задняя противотуманка должны выдавать не луч света, а яркое пятно. А оно выходит вполне качественным и с мутным плафоном. Но заматированный фонарь портит вид автомобиля, который сразу кажется неряшливым и старшим, чем он есть на самом деле. Поэтому, собственно, многие автомобилисты и решаются на полировку. Которую можно сделать двумя способами.

В отличие от фар задние фонари обычно не имеют защитного слоя лака. Поэтому зачищать стопы наждачкой смысла нет.

Полировка собственными силами

Во-первых, есть "любительские" комплекты для полировки пластика своими силами. В комплект входят полироль и салфетка для натирания им пластика. Они относительно недороги, не требуют затрат на услуги мастера, но в большинстве случаев их эффект ограничен.

Наборы для полировки оптики предназначаются, прежде всего, для фар головного света, поэтому имеют дополнительно наждачные шкурки. Тереть ими фонари не следует.

То есть на первый взгляд фонарь приобретает более свежий вид – начинает блестеть и как будто получает более насыщенный цвет. Однако если сравнить отполированный вручную фонарь с новым, окажется, что пластик все равно мутный и не такой неяркий.

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Профессиональная полировка

Во-вторых, можно заказать полировку у мастера, наводящего марафет на лакокрасочное покрытие кузова. Как правило, эти специалисты умеют полировать пластик фонарей с помощью абразивных полиролей, которые используются для краски и лака.

Отличие от вышеупомянутых любительских комплектов в том, что глубокая профессиональная полировка сглаживает на пластику все микронеровности, а не только самые маленькие из них. Соответственно, фонарь максимально приближается по виду к новому. Кроме того, эффект такой реставрации держится дольше – как если бы вы начали эксплуатировать фонарь с нового состояния.

Важно, чтобы использовалась полировальная машинка, а не дрель или "болгарка": из-за высоких оборотов безнадежно портится пластик.

Отметим, что демонтировать фонари с автомобиля не стоит. Во-первых, это не всегда просто. А во-вторых, у вас наверняка будут проблемы с фиксацией отделенного от машины фонаря на верстаке или столе. Ведь форма этой детали сложна, а прочность корпуса – не очень высока, по крайней мере, зажимать ее в тисках не рекомендуется. Между тем во время полировки фонарь должен быть жестко зафиксирован в нужном положении.

Рекомендация “Авто24”

При полировке задних фонарей важно не повредить попутно прилегающие части кузова и бамперы. Отмечаем, что черный пластик к случайным касаниям полировальным кругом уязвим не менее чем краска. Так что проследите, чтобы полировщик не забыл оклеить все поверхности вокруг фонаря малярным скотчем. Не будет лишним сделать это и при наведении красоты на фонарь собственными руками.

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