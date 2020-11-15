Идея полировки пластиковых колпаков фар зубной пастой почему-то беспокоит многих владельцев подержанных машин. Журналисты Авто24 решили разобраться с этим вопросом.

Прежде всего надо выяснить, почему именно зубная паста и для чего полируют фары. Вопрос полировки фар появился вместе с массовым появлением оптики не со стеклянным стеклом, а с пластиковым. Со временем этот пластик (обычно акрил или поликарбонат) тем или иным способом теряет прозрачность: мутнеет, тускнеет, желтеет, покрывается сеткой микротрещин.

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В широких кругах автомобилистов почему-то ошибочно считается, что стекло современных фар портится от механических повреждений – как будто бы оно царапается гравием, песком, льдом и мочалкой во время моек. Это тоже правда, но немалую часть помутнения фары получают от химических процессов: со временем пластик теряет прозрачность от ультрафиолета солнечного света.

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Чаще всего от времени и повреждений страдает лишь верхний слой стекла, точнее – защитный лак на его поверхности. Вот его и предлагается полировать зубной пастой. Хотя есть более суровые методики с применением наждачной бумаги, но мы об этом здесь говорить не будем.

Заводское лаковое покрытие имеет толщину, достаточную для четырех-пяти полировок – но при условии, что это делает опытный профессионал. Если же будет работать любитель, да еще и зубной пастой вместо фирменного полироля, то гарантировать что-то относительно сохранности лака мы бы не стали. Хотя, к счастью, паста обычно не такая грубая, как абразивные полироли.

Итак, почему зубная паста? Потому что она дешевле специальной полироли, и потому что за ней не надо ехать в магазин или заказывать в интернете.

Автор Авто24 провел консультации с профессиональными полировщиками, также мы провели несколько экспериментов с полировкой пластиковых фар. И на основе полученной теоретической и практической информации сделали определенные выводы.

Основные этапы полировки фар зубной пастой: нанесение пасты, подсушение в течение нескольких минут, собственно полировка мягкой салфеткой

Как полировать фары зубной пастой

Полировать фары зубной пастой можно, но результат зависит от конкретной пасты – она может содержать абразив разной степени “жесткости”. Проблема в том, что в отличие от полироли, эта степень жесткости на тюбике с пастой не указывается.

Большинство зубных паст слишком тонкие (нежные) для полировки пластика, поэтому нередко процесс приходится повторять от начала до конца несколько раз.

Лучше выбирать пасту с пометкой типа "интенсивное отбеливание”, "снимает налет" и тому подобное.

Крашеные и пластиковые детали вокруг фары перед полировкой надо защитить скотчем.

После нанесения пасты на фару ее надо растереть по поверхности и дать немного подсохнуть – это ускорит процесс дальнейшей полировки.

Собственно полировку можно делать мягкой байковой салфеткой или специальным кругом с полировальной машинкой или электродрелью. В последнем случае надо знать, какой жесткости круг вам нужен.

Обороты дрели или полировальной машинки должны быть на уровне 1500 – 2000 об/мин.

При полировке вручную салфеткой не прекращайте растирание пасты, пока она станет незаметной на пластике.

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Не пытайтесь при полировке переворачивать салфетку на чистую сторону – остатки полироли, перешедшие на ткань, тоже участвуют в процессе.

Будьте осторожны, чтобы не стереть весь слой защитного лака на фаре – тогда его придется восстанавливать, чтобы пластик не помутнел уже через месяц. Особенно это касаются полировки дрелью или машинкой.

Следует добавить, что на совсем старых фарах стекло может получить сетку микротрещин не только на поверхности, а в теле пластика – то есть на всю его толщину. Здесь никакая полировка не поможет – только замена, или всей фары или самого лишь стекла.

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Прежде, чем взяться за тюбик зубной пасты и мягкую салфетку, убедитесь, что пластиковое “стекло” ваших фар действительно нуждается в этом. Например, причиной плохого освещения дороги могут быть не только мутное стекло, но и старые лампы или облезлый светоотражающий слой на рефлекторе. А лучшим вариантом будет комплексный подход к реанимации старых фар – полировка фар и установка ламп повышенной световой отдачи.

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