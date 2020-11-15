Ідея полірування пластикових ковпаків фар зубною пастою чомусь непокоїть багатьох власників вживаних машин. Журналісти Авто24 вирішили розібратися з цим питанням.

Перш за все треба з’ясувати, чому саме зубна паста і для чого полірують фари. Питання полірування фар з’явилося разом з масовою появою оптики, вибачайте, не зі скляним склом, а із пластиковим. З часом цей пластик (зазвичай акрил чи полікарбонат) в той чи інший спосіб втрачає прозорість: мутніє, тьмяніє, жовтіє, вкривається сіткою мікротріщин.

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В широких колах автомобілістів чомусь помилково вважається, що скло сучасних фар псується від механічних пошкоджень – неначе б то воно дряпається гравієм, піском, кригою та мочалкою під час мийок. Це теж правда, але чимало частину помутніння фари отримують від хімічних процесів: з часом пластик втрачає прозорість від ультрафіолету сонячного світла.

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Найчастіше від часу і пошкоджень страждає лише верхній шар скла, точніше – захисний лак на його поверхні. От його і пропонується полірувати зубною пастою. (Хоча є більш суворі методики із застосуванням наждачного паперу, але ми про це тут говорити не будемо.) Заводське лакове покриття має товщину, достатню для чотирьох-п’яти полірувань – але за умови, що це робить досвідчений професіонал. Якщо ж працюватиме аматор, та ще й зубною пастою замість фірмового поліроля, то гарантувати щось стосовно збереження лаку ми би не стали.

Отже, чому зубна паста? Тому що вона дешевша за спеціальну поліроль, і тому що за нею не треба їхати в магазин або замовляти в інтернеті.

Автор Авто24 провів консультації із професійним полірувальником. Також ми провели декілька експериментів з поліруванням пластикових фар, і на основі отриманої теоретичної і практичної інформації зробили певні висновки.

Основні етапи полірування фар зубною пастою: нанесення пасти, підсушення протягом кількох хвилин, власне полірування м’якою серветкою

Як полірувати фари зубною пастою

Полірувати фари зубною пастою можна, але результат залежить від конкретної пасти – вона може містити абразив різного ступеню “жорсткості”. Проблема у тому, що на відміну від полиролі, ця ступінь жорсткості на тюбику з пастою не вказується.

Більшість зубних паст надто тонкі (ніжні) для полірування пластику, тому нерідко процес доводиться повторювати від початку до кінця.

Краще обирати пасту з позначкою типу “інтенсивне відбілювання”, “знімає наліт” тощо.

Фарбовані та пластикові деталі навколо фари перед поліруванням треба захистити скотчем.

Після нанесення пасти на фару її треба розтерти по поверхні і дати трохи підсохнути – це прискорить подальшій процес полірування.

Власне полірування можна робити м’якою байковою серветкою або спеціальним кругом з полірувальною машинкою або електродрилю. В останньому випадку треба знати, якої жорсткості круг вам потрібен.

Оберти дрилі або полірувальної машинки мають бути на рівні 1500 – 2000 об/хв.

При поліруванні вручну серветкою не припиняйте розтирання пасти, доки вона стане непомітною на пластику.

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Не намагайтеся при поліруванні перевертати серветку на чистий бік – залишки поліролі, що перейшли на тканину, теж беруть участь у процесі.

Стережіться, аби не стерти весь шар захисного лаку на фарі – тоді його доведеться відновлювати, аби пластик не помутнів вже через місяць. Особливо це стосуються полірування дрилю чи машинкою.

Слід додати, що на геть старих фарах скло може отримати сітку мікротріщин не лише на поверхні, а в тілі пластику – тобто на всю його товщину. Тут ніяке полірування не допоможе – тільки заміна, або всієї фари або самого лише скла.

Жовтизну на фарах Daewoo Lanos двадцятирічного віку остаточно прибрати не вдалося, але пластик явно отримав більш свіжий вигляд

Рекомендація Авто24

Перш, ніж взятися за тюбик зубної пасти і м’яку серветку, переконайтесь, що пластикове “скло” ваших фар дійсно потребує цього. Наприклад, причиною поганого освітлення дороги можуть бути не тільки мутне скло, а й старі лампи або облізлий світловідбиваючий шар на рефлекторі. А найкращим варіантом буде комплексний підхід до реанімації старих фар – полірування фар і встановлення ламп підвищеної світлової віддачі.

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