З поліруванням кузову все зрозуміло: фарба або лак затираються від віку та від неграмотних мийок – і власнику хочеться освіжити екстер’єр. А з якою метою власники полірують задні ліхтарі свого авто?

Зрозуміло, що акрил PMMA та полікарбонат PC, з яких найчастіше виготовлена зовнішня поверхня задніх ліхтарів, з часом втрачають блиск і прозорість. Так само, як і на лакофарбовому покритті кузова, даються взнаки мийки з малою кількістю піни та води, а також – спроби протерти ліхтарі “на суху”.

Водій, який довго користується машиною, не помічає, як ліхтарі втрачають прозорість. Побачити всю правду можна, зловивши сонячний зайчик на його поверхню.

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Якщо чесно, на ефективність світлоблоків ця “каламутність” не впливає: стоп-сигнали, “поворотники” та “габарити” мають видавати не промінь світла, а яскраву пляму. А вона виходить цілком якісною і з мутним плафоном. Але заматований ліхтар дуже псує вигляд автомобіля, який відразу здається неохайним і старішим, ніж є насправді. Тому, власне, багато хто з автомобілістів і наважується на полірування. Яке можна зробити у два способи.

На відміну від фар, задні ліхтарі зазвичай не мають захисного шару лаку. Тому зачищувати “стопи” наждачкою сенсу немає.

Полірування власними силами

По-перше, є “аматорські” комплекти для полірування пластику своїми силами. До комплекту входить поліроль та серветка для натирання ним пластику. Вони відносно недорогі, не вимагають витрат на послуги майстра, але у більшості випадків їхній ефект обмежений.

Набори для полірування оптики призначаються перш за все для фар головного світла, тому мають додатково наждачний папір. Терти ними ліхтарі не слід.

Тобто на перший погляд ліхтар набуває більш свіжого вигляду – починає блищати і неначе отримує більш насичений колір. Проте якщо порівняти відполірований вручну ліхтар з новим, виявиться, що пластик все одно мутний, неяскравий.

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Професійне полірування

По-друге, можна замовити полірування у майстра, який наводить марафет на лакофарбове покриття кузова. Як правило, ці спеціалісти вміють полірувати пластик ліхтарів з допомогою абразивних поліролей, які використовуються для лаку та фарби.

Відмінність від вищезгаданих любительських комплектів у тому, що глибоке професійне полірування згладжує на пластику усі мікронерівності, а не лише найменші з них. Відповідно, ліхтар наближається за виглядом до нового. Крім того, ефект такої реставрації тримається довше –ніби ви почали експлуатувати ліхтар з нового стану.

Важливо, щоб використовувалася полірувальна машинка, а не дриль або “болгарка”: через високі оберти безнадійно псується пластик.

Зазначимо, що демонтувати ліхтарі з автомобіля не варто. По-перше, це не завжди просто. А по-друге, у вас напевне будуть проблеми з фіксацією відокремленого від машини ліхтаря на верстаку чи столі. Адже форма цієї деталі складна, а міцність корпусу – не дуже висока, принаймні, затискувати її у лещатах не рекомендується. Між тим, під час полірування ліхтар має бути жорстко зафіксованим у потрібному положенні.

Рекомендація “Авто24”

При поліруванні задніх ліхтарів важливо не пошкодити прилягаючі частини кузова та бамперів. Наголошуємо, що чорний пластик до випадкових торкань полірувальним диском вразливий не менш, ніж фарба. Тож прослідкуйте, щоб полірувальник не забув заклеїти всі поверхні навколо ліхтаря малярним скотчем. Не буде зайвим зробити це саме і при поліруванні власними руками.

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