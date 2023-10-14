Світло фар — це один з найважливіших аспектів безпеки на дорозі. Тож покращити світло особливо важливо зараз, коли світловий день став дуже коротким і фарами доводиться користуватись часто.

Якщо фари вашого автомобіля затемнені і покриті подряпинами, це значно погіршує видимість і підвищує ризик небезпечних ситуацій на дорозі. Полірування фар значно покращує видимість за невеликі гроші.

Фари після полірування виглядають набагато краще, що позначається на загальному вигляді авто. У цій статті ми розглянемо, як правильно провести полірування фар та зробити ваше штатне світло яскравішим.

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Взимку навантаження на акумулятор в автомобілі зростає. Тож варто завчасно його перевірити, а за необхідності – замінити на новий. АКБ Bosch розраховані на важкі умови експлуатації та не підведуть навіть у сильний мороз. Рекламна інформація

Чому фари потребують полірування?

Фари сучасних автомобілів виготовляються з пластику, який досить швидко втрачає свою прозорість. З часом пластик піддається впливу негоди, ультрафіолетового випромінювання, пилу та багатьох інших факторів. Це може призвести до потемніння та подряпин на поверхні фар. ТУ столичних автосервісах полірування фар коштує від 500 до 4000 гривень ($15-100). Все залежить від рівня сервісу, автомобіля, “вбитості” фар, та технології яка використовується.

Як провести полірування фар самостійно

Зберіть необхідні матеріали:

Полірувальна паста для фар.

Шліфувальний папір різних зерен (від грубого до дрібного).

Захисні рукавички.

Розпилювач для води.

Мікрофіброва ганчірка або спеціалізована губка для полірування.

Лак або плівка для захисту відполірованих фар

Полірувальна машинка (за бажанням).

Почніть зі шліфування

За допомогою шліфувального паперу різного зерна почніть обробку поверхні фар. Почніть з грубого паперу, а потім переходьте до дрібнішого. Всі операції проводьте обережно та рівномірно, змочуючи фари водою.

Наждачний папір краще брати з запасом. Коштує він зовсім недорого

Використовуйте полірувальну пасту

Нанесіть полірувальну пасту на мікрофіброву ганчірку або спеціалізовану губку. Поліруйте фари круговими рухами, надавши їм блискучий вигляд. Повторюйте цей процес, доки не отримаєте бажаний результат.

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Полірувальна паста для фар коштує близько 100 грн ($3)

Завершальний етап

Після полірування фари промийте і позбудьтеся залишків пасти. Далі нанесіть на фари захисний засіб для збереження результату. У заводському варіанті зазвичай використовують спеціальний прозорий лак. Також можна застосувати «бронюючу» плівку.

Переваги полірування фар:

Покращена видимість: Чисті фари допомагають краще бачити дорогу в умовах поганої видимості.

Збереження безпеки: Зниження ризику аварій завдяки кращій видимості.

Збільшення естетики: Ваш автомобіль виглядає більш привабливо, коли фари в гарному стані.

Збереження грошей: Полірування фар вигідніше, ніж їхня заміна на нові.

Висновок:

Полірування фар дозволяє покращити видимість, підвищити безпеку та зробити ваш автомобіль більш привабливим. Не витрачайте велику кількість грошей на заміну фар, адже полірування може зробити їх схожими на нові за невеликі витрати.