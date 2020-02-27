По сравнению с переднеприводной версией Camry AWD будет стоить в США на 1400 долларов дороже.

Toyota Camry AWD внешне отличается от своей переднеприводной “родственницы” лишь шильдиком на багажнике. В технике, изменений, конечно, больше – полный привод аналогичен тому, который устанавливаются на RAV4.

Двигатель полноприводной Camry четырехцилиндровый объемом 2,5-литра и мощностью 205 лошадиных сил. Крутящий момент 251 Нм, и до 50% его может быть направлен на задние колеса, когда электроника выявит проскальзывания передних. Как и в кроссовере RAV4, система AWD отключает карданный вал от задней части для экономии топлива. Поэтому в большинстве случаев “Камри” – переднеприводная.

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Стоимость Toyota Camry AWD LE стартует в США с $ 26 370, что на 1400 долларов больше, чем на переднеприводную. В комплектации XSE цены начинаются от 31 405 долларов. Разница в весе в весе этих Camry не существенная – 75 килограммов.

Будет ли доступна Toyota Camry AWD в Украине, пока неизвестно.

Напомним, что Toyota покажет в Женеве мини-кроссовер.