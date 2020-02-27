Порівняно з передньоприводною версію Camry AWD буде у США на 1400 доларів дорожчою.

Toyota Camry AWD зовні відрізняється від своєї передньопривідної “родички” лише шильдиком на багажнику. У техніці, змін, звичайно більше – повний привід аналогічний тому, який встановлюються на RAV4.

Двигун повнопривідної Camry чотирициліндровий об’ємом 2,5-літри і потужністю 205 кінських сил. Крутний момент - 251 Нм, і до 50% його може бути спрямований на задні колеса, коли електроніка виявить прослизання передніх. Як і у кросовері RAV4, система AWD відключає карданний вал від задньої частини задля економії палива. Тому в більшості випадків “Камрі” – передньоприводна.

Читайте також: тест-драйв гібридної Toyota Camry.

Вартість Toyota Camry AWD LE стартує у США з $ 26 370, що на 1400 доларів більше, ніж на передньоприводну. В комплектації XSE ціни починаються від 31 405 доларів. Різниця у вазі у вазі цих Camry не суттєва - 75 кілограмів.

Чи буде доступною Toyota Camry AWD в Україні, поки що невідомо.

Нагадаємо, що Toyota покаже в Женеві міні-кросовер.