Полноприводные "скорые" отдали в наиболее проблемные регионы

Все машины имеют полный привод. Они выполнены в версии реанимобилей типа С. Кареты доставлены в Черниговскую, Харьковскую и Сумскую области.

Общая стоимость этого количества машин пересекла отметку в более 68 миллионов гривен.

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В эту сумму также вошла стоимость оборудования, инструментария и другой атрибутики, что предусмотрено стандартами мобильной интенсивной терапии.

Среди основного оборудования указываются средства обеспечения дыхательной поддержки, мониторинга жизненно важных параметров, приборы для инфузии и тому подобное.

Citroen Jumper с колесной формулой 4x4 имеет те же внедорожные качества, что и не так давно популярный, но довольно затратный по потреблению бензина УАЗ. Однако Jumper с дизельным двигателем на 127 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой значительно легче и экономнее в расходах солярки.

Полноприводный режим включается при необходимости. Когда колеса переднего моста теряют сцепление, вискомуфта передает часть крутящего момента на задний мост. Как только сцепление колес переднего моста становится достаточным для тяговых характеристик, автомобиль самостоятельно переходит в стандартный режим.

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Кроме этого, карета имеет улучшенную амортизационную систему, что дает мягкий ход. Она тише и комфортнее как для бригады медиков, так и для пациентов. Здесь в стандартной комплектации стоит кондиционер, чего "буханка" никогда не имела.

Также Минздрав Украины сообщает, что все упомянутые полноприводные кареты UNITED24 приобрела за средства компании Uber и группы U2.

Фото: UNITED24