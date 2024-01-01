Повнопривідні "швидкі" віддали у найбільш проблемні регіони

Усі машини мають повний привід. Вони виконані у версії реанімобілів типу С. Карети доправлено до Чернігівської, Харківської та Сумської областей.

Загальна вартість цієї кількості машин перетнула позначку у понад 68 мільйонів гривень.

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До цієї суми також увійшла вартість обладнання, інструментарію та іншої атрибутики, що передбачено стандартами мобільної інтенсивної терапії.

З-поміж основного обладнання вказуються засоби забезпечення дихальної підтримки, моніторингу життєво важливих параметрів, прилади для інфузії тощо.

Citroen Jumper з колісною формулою 4x4 має ті ж самі позашляхові властивості, що і не так давно популярний, але доволі затратний по споживанню бензину УАЗ. Однак Jumper з дизельним двигуном на 127 к.с. та 5-ступеневою механічною коробкою значно легший та економніший у витратах солярки.

Повнопривідний режим вмикається при потребі. Коли колеса переднього моста втрачають зчеплення, віскомуфта передає частину крутного моменту на задній міст. Як тільки зчеплення коліс переднього мосту стає достатнім для тягових характеристик, автомобіль самостійно переходить у стандартний режим.

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Окрім цього, карета має покращену амортизаційну систему, що дає м'який хід. Вона тихіша і комфортніша як для бригади медиків, так і для пацієнтів. Тут у стандартній комплектації стоїть кондиціонер, чого "буханка" ніколи не мала.

Також МОЗ України повідомляє, що усі згадані повнопривідні карети UNITED24 придбала за кошти компанії Uber та гурту U2.

Фото: UNITED24